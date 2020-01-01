«Опять без белья»: экс-виагрянка засветилась в компании Андрея Рыбака
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с радиостанции, где презентовала свою песню. На кадрах знаменитость запечатлена в кругу ведущих, среди которых участник шоу «Холостячка» Андрей Рыбак. Для выступления певица надела черный блестящий комбинезон на голое тело, который соблазнительно обнажает зону декольте.
Под публикацией Миша написала, что у нее уже новогоднее настроение, и поблагодарила ведущих за эфир:
«#HappyЁлка2020 это было очень ярко! Я уже в предчувствии новогоднего чуда. Ребята @chernovol.andrey @rybak_sydney спасибо за прекрасную мужскую компанию в эфире @rusradio_ua ❤️».
Поклонники восхитились внешним видом Романовой, и рассыпались в комплиментах:
«Очень красивая и нежная».
«Красотка!»
«Миша, какая же ты красивая».
«Опять без белья».
«Богиня».
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