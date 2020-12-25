Старшая дочь Веры Брежневой сверкнула аппетитными формами в бикини

Старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой, Соня Киперман, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Звездная дочь Соня Киперман на своей странице в Инстаграм опубликовала серию соблазнительных фото. На кадрах знаменитость позирует в открытом купальнике темно-синего цвета, который оголяет стройную фигуру девушки. Пляжный образ Соня дополнила кулоном на шее и влажными распущенными волосами. Стоит отметить, что девушка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Киперман написала, что скучает по лету.

Поклонники восхитились сногсшибательной фигурой Сони, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красотка😍🔥». «Растет даже красивее мамы». «Просто невероятная». «Твое тело прекрасное». «Сонечка, выглядишь шикарно, ты очень похожа на свою прекрасную маму».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.