Старшая дочь Веры Брежневой сверкнула аппетитными формами в бикини
Звездная дочь Соня Киперман на своей странице в Инстаграм опубликовала серию соблазнительных фото. На кадрах знаменитость позирует в открытом купальнике темно-синего цвета, который оголяет стройную фигуру девушки. Пляжный образ Соня дополнила кулоном на шее и влажными распущенными волосами. Стоит отметить, что девушка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.
Под публикацией Киперман написала, что скучает по лету.
Поклонники восхитились сногсшибательной фигурой Сони, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красотка😍🔥».
«Растет даже красивее мамы».
«Просто невероятная».
«Твое тело прекрасное».
«Сонечка, выглядишь шикарно, ты очень похожа на свою прекрасную маму».
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