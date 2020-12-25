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Старшая дочь Веры Брежневой сверкнула аппетитными формами в бикини

Комментариев: 2
Старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой, Соня Киперман, поделилась с подписчиками пикантным снимком.
Старшая дочь Веры Брежневой сверкнула аппетитными формами в бикини
Старшая дочь Веры Брежневой сверкнула аппетитными формами в бикини
instagram.com/sonyaxkiperman

Звездная дочь Соня Киперман на своей странице в Инстаграм опубликовала серию соблазнительных фото. На кадрах знаменитость позирует в открытом купальнике темно-синего цвета, который оголяет стройную фигуру девушки. Пляжный образ Соня дополнила кулоном на шее и влажными распущенными волосами. Стоит отметить, что девушка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Киперман написала, что скучает по лету.

Поклонники восхитились сногсшибательной фигурой Сони, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красотка😍🔥».

«Растет даже красивее мамы».

«Просто невероятная».

«Твое тело прекрасное».

«Сонечка, выглядишь шикарно, ты очень похожа на свою прекрасную маму».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.12.2020, 09:08
Оценка:  0
гость
На окружной есть и получше экземплярвы.
Kolyanich_K    25.12.2020, 09:07
Оценка:  0
Kolyanich_K
хня якась
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