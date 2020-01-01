Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наталья Могилевская призналась, что не умеет праздновать Новый год

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 0
Известная певица Наталья Могилевская рассказала, почему не строит планов на Новый год.
Наталья Могилевская призналась, что не умеет праздновать Новый год
Наталья Могилевская призналась, что не умеет праздновать Новый год
фото пресс-служба

Читай также: В латексном плаще: жена Олега Винника потрясла своей фигурой

За кулисами концерта «Новорічна ніч на каналі «Україна» популярная певица Наталья Могилевская рассказала, почему никогда не встречает Новый год 31-го декабря и какие трудности с праздниками возникли у нее в этом году.

Популярная артистка Наталья Могилевская появится в масштабном шоу с новым зажигательным хитом «Натусик». За кулисами артистка призналась, что в ее жизни было множество крутых новогодних историй, но все они связаны со сценой.

Наталья Могилевская призналась, что не умеет праздновать Новый год
Наталья Могилевская призналась, что не умеет праздновать Новый год
фото пресс-служба

«Самый удивительный год был в начале 2000-х, когда за ночь мы объехали 6 ночных клубов. Мы арендовали лимузин, запихнули туда 15 человек моих друзей. Я помню, как зашла в один из клубов и поняла, что у меня есть всего 15 минут – не успею даже дойти до сцены, потому что было очень много людей. Поэтому попросила поставить стул, стала на него и спела. Вышла из клуба и поехала дальше», – поделилась воспоминанием Наталья Могилевская.

Именно поэтому у Могилевской никогда нет личных планов на Новый год, свои выходные она планирует до или после праздников. А этот год стал для нее настоящим испытанием.

Наталья Могилевская призналась, что не умеет праздновать Новый год
Наталья Могилевская призналась, что не умеет праздновать Новый год
фото пресс-служба

«В этом году эта удивительная пустота, которая происходит… Я не знаю, честно, я не готова! Я не помню, как празднуют Новый год! Научите меня! Что там делают, едят оливье? Наверное, я должна приготовить этот салат», – призналась Наталья Могилевская на съемочной площадке шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Увидеть грандиозное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, зрители смогут 31 декабря в 20:00. 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская, Новый год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь