Наталья Могилевская призналась, что не умеет праздновать Новый год
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За кулисами концерта «Новорічна ніч на каналі «Україна» популярная певица Наталья Могилевская рассказала, почему никогда не встречает Новый год 31-го декабря и какие трудности с праздниками возникли у нее в этом году.
Популярная артистка Наталья Могилевская появится в масштабном шоу с новым зажигательным хитом «Натусик». За кулисами артистка призналась, что в ее жизни было множество крутых новогодних историй, но все они связаны со сценой.
«Самый удивительный год был в начале 2000-х, когда за ночь мы объехали 6 ночных клубов. Мы арендовали лимузин, запихнули туда 15 человек моих друзей. Я помню, как зашла в один из клубов и поняла, что у меня есть всего 15 минут – не успею даже дойти до сцены, потому что было очень много людей. Поэтому попросила поставить стул, стала на него и спела. Вышла из клуба и поехала дальше», – поделилась воспоминанием Наталья Могилевская.
Именно поэтому у Могилевской никогда нет личных планов на Новый год, свои выходные она планирует до или после праздников. А этот год стал для нее настоящим испытанием.
«В этом году эта удивительная пустота, которая происходит… Я не знаю, честно, я не готова! Я не помню, как празднуют Новый год! Научите меня! Что там делают, едят оливье? Наверное, я должна приготовить этот салат», – призналась Наталья Могилевская на съемочной площадке шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».
Увидеть грандиозное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, зрители смогут 31 декабря в 20:00.
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