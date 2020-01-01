Крисси Тейген показала, как выглядит ее тело спустя три месяца после выкидыша

Американская модель Крисси Тейген поделилась с подписчиками откровенным фото.

Крисси Тейген показала, как выглядит спустя три месяца после выкидыша instagram.com/chrissyteigen

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Популярная модель Крисси Тейген на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный снимок. На кадре 35-летняя знаменитость показала, как выглядит ее тело спустя три месяца после потери ребенка. Девушка предстала в обтягивающем платье с соблазнительными вырезами, которые оголяют пышную грудь, спину и живот. Стоит отметить, что живот Крисси выглядит довольно округлившимся, что очень беспокоит ее:

«Это я и мое тело. И хотя я больше не беременна, каждый мой взгляд в зеркало напоминает мне о том, что могло бы быть. Я не знаю, почему у меня до сих пор есть этот живот. Это меня очень печалит. Но я горжусь тем, куда все это путешествие привело мое тело и мой разум. Мне очень нравится быть беременной, и мне так грустно, что со мной больше этого не случится. Но мне повезло, что у меня есть два удивительных малыша (пара воспитывает четырехлетнюю дочь Луну и двухлетнего сына Майлза),которые с каждым днем все больше и больше превращаются в больших маленьких людей», — написала она.

Напомним, что почти три месяца назад Крисси Тейген и ее 41-летний муж Джон Ледженд потеряли ребенка. У модели случился выкидыш на середине срока беременности, который пара переживала очень тяжело. Крисси впала в депрессию и окончательно еще не оправилась, о чем откровенно рассказывает в социальных сетях.

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