В латексном плаще: жена Олега Винника потрясла своей фигурой
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Жена Олега Винника, Таисия Сватко, была бэк-вокалисткой своего возлюбленного, однако вскоре начала сольную карьеру под псевдонимом Таюне. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото с новогоднего концерта, где предстала в стильном образе. На кадрах певица запечатлена в бежевом латексном плаще с широким воротником и поясом. Под ним виднеется черный топ и кулончик на тонкой цепочке. Волосы Таюне собрала в высокий хвост.
Свою публикацию звезда подписала так:
«У новорічну ніч співатиму для вас на «Музичній платформі».
Поклонники восхитились внешним видом Таюне, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Таечка, вы невероятно Красивая😍❤️ вам очень идёт этот образ🔥 спасибо что радуете нас такими замечательными фото ❤️».
«Супер ♥️♥️♥️».
«Боже, женщина нереальной красоты😍😘».
«Неймовірна краса😍😍. Дуже рада що побачу вас в новорічну нічь🎉🎉🎉. Ви наче принцеса з чарівноі казки😍😍».
«Таєчка рідненька дуже дуже гарна, дуже сильно любимо! Великої великої удачі Ви найкраща!!!!!»
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