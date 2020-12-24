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В латексном плаще: жена Олега Винника потрясла своей фигурой

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Украинская певица Таюне поделилась с подписчиками фото со своего сольного выступления.

Жена Олега Винника потрясла своей фигурой
Жена Олега Винника потрясла своей фигурой
instagram.com/taunetaisia

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Жена Олега Винника, Таисия Сватко, была бэк-вокалисткой своего возлюбленного, однако вскоре начала сольную карьеру под псевдонимом Таюне. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото с новогоднего концерта, где предстала в стильном образе. На кадрах певица запечатлена в бежевом латексном плаще с широким воротником и поясом. Под ним виднеется черный топ и кулончик на тонкой цепочке. Волосы Таюне собрала в высокий хвост.

Свою публикацию звезда подписала так:

«У новорічну ніч співатиму для вас на «Музичній платформі».

Поклонники восхитились внешним видом Таюне, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Таечка, вы невероятно Красивая😍❤️ вам очень идёт этот образ🔥 спасибо что радуете нас такими замечательными фото ❤️».

«Супер ♥️♥️♥️».

«Боже, женщина нереальной красоты😍😘».

«Неймовірна краса😍😍. Дуже рада що побачу вас в новорічну нічь🎉🎉🎉. Ви наче принцеса з чарівноі казки😍😍».

«Таєчка рідненька дуже дуже гарна, дуже сильно любимо! Великої великої удачі Ви найкраща!!!!!»

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Источник: ivonа bigmir)net
Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  24.12.2020, 14:13
Оценка:  -1
pусский
Их семейство должно мне отсосать!
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