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Муж Екатерины Кухар потрогал «красотку» на глазах у жены

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Украинская артистка балета Екатерина Кухар поделилась с подписчиками фото со спектакля.

Муж Екатерины Кухар потрогал «красотку» на глазах у жены
Муж Екатерины Кухар потрогал «красотку» на глазах у жены
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков со своего выступления. На кадрах знаменитость позирует со своим мужем Александром Стояновым и коллегой по сцене Станиславом Ольшанским. Все позируют в сценических костюмах из оперы «Свадьба Фигаро». Станислав примерил женский образ, а Стоянов в шутку потрогал его за грудь, чем и поразил свою жену.

Под публикацией Кухар оставила цитату из оперы:

«Фигаро. Да здравствует ревность! Ревность за словом в карман не лезет! ...»

Поклонники Екатерины восхитились образами, и рассыпались в комплиментах:

«Была сегодня на «Фигаро»! Это было бесподобно, шедеврально!»

«Это было великолепно».

«Какая же вы кукольная. Невероятная красивая пара».

«Какие все красивые».

«Нереальные эмоции, спасибо!»

«Класс!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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