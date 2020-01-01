Украинская артистка балета Екатерина Кухар поделилась с подписчиками фото со спектакля.

Муж Екатерины Кухар потрогал «красотку» на глазах у жены instagram.com/ekaterinakukhar_official

Читай также: «20-летняя девочка»: Оля Полякова впечатлила своим внешним видом

Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков со своего выступления. На кадрах знаменитость позирует со своим мужем Александром Стояновым и коллегой по сцене Станиславом Ольшанским. Все позируют в сценических костюмах из оперы «Свадьба Фигаро». Станислав примерил женский образ, а Стоянов в шутку потрогал его за грудь, чем и поразил свою жену.

Под публикацией Кухар оставила цитату из оперы:

«Фигаро. Да здравствует ревность! Ревность за словом в карман не лезет! ...»

Поклонники Екатерины восхитились образами, и рассыпались в комплиментах:

«Была сегодня на «Фигаро»! Это было бесподобно, шедеврально!» «Это было великолепно». «Какая же вы кукольная. Невероятная красивая пара». «Какие все красивые». «Нереальные эмоции, спасибо!» «Класс!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.