Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Редкий кадр: Анна Кошмал впервые показала своего мужа

Комментариев: 0
Украинская актриса Анна Кошмал поделилась с подписчиками семейным снимком.

Анна Кошмал впервые показала своего мужа
Анна Кошмал впервые показала своего мужа
instagram.com/smorkovkina

Читай также: «20-летняя девочка»: Оля Полякова впечатлила своим внешним видом

Популярная актриса Анна Кошмал на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре запечатлен момент, как знаменитость в свадебном платье и ее избранник Иван наслаждаются первым танцем. Видно, что у артистки был очень нежный образ: изящное платье, декорированное стразами и локоны на волосах. Несмотря на то, что Анна скрывает личную жизнь от посторонних глаз, в честь годовщины свадьбы, девушка все-таки решила поделиться личным снимком.

Известно, что пара знакома давно, однако отношения начала за три года до женитьбы. Также влюбленные воспитывают 2-летнего сына Михаила.

Поклонники восхитились трогательной публикацией, и осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:

«Какие красивые».

«Такие нежные».

«Бесконечной любви».

«Красивая пара! Счастья вам».

«Вы так красиво смотритесь вместе».

«Да это, честно говоря, бомба».

«Как прекрасно».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Кошмал, Анна Кошмал 2020, Анна Кошмал актриса, Анна Кошмал фото, Анна Кошмал муж, Анна Кошмал инстаграм, Анна Кошмал новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь