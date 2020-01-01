Редкий кадр: Анна Кошмал впервые показала своего мужа
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Популярная актриса Анна Кошмал на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре запечатлен момент, как знаменитость в свадебном платье и ее избранник Иван наслаждаются первым танцем. Видно, что у артистки был очень нежный образ: изящное платье, декорированное стразами и локоны на волосах. Несмотря на то, что Анна скрывает личную жизнь от посторонних глаз, в честь годовщины свадьбы, девушка все-таки решила поделиться личным снимком.
Известно, что пара знакома давно, однако отношения начала за три года до женитьбы. Также влюбленные воспитывают 2-летнего сына Михаила.
Поклонники восхитились трогательной публикацией, и осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:
«Какие красивые».
«Такие нежные».
«Бесконечной любви».
«Красивая пара! Счастья вам».
«Вы так красиво смотритесь вместе».
«Да это, честно говоря, бомба».
«Как прекрасно».
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