Редкий кадр: Анна Кошмал впервые показала своего мужа

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась с подписчиками семейным снимком.

Анна Кошмал впервые показала своего мужа instagram.com/smorkovkina

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Популярная актриса Анна Кошмал на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре запечатлен момент, как знаменитость в свадебном платье и ее избранник Иван наслаждаются первым танцем. Видно, что у артистки был очень нежный образ: изящное платье, декорированное стразами и локоны на волосах. Несмотря на то, что Анна скрывает личную жизнь от посторонних глаз, в честь годовщины свадьбы, девушка все-таки решила поделиться личным снимком.

Известно, что пара знакома давно, однако отношения начала за три года до женитьбы. Также влюбленные воспитывают 2-летнего сына Михаила.

Поклонники восхитились трогательной публикацией, и осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:

«Какие красивые». «Такие нежные». «Бесконечной любви». «Красивая пара! Счастья вам». «Вы так красиво смотритесь вместе». «Да это, честно говоря, бомба». «Как прекрасно».

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