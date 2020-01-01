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«Отвал всего»: Светлана Лобода показала свое лицо вблизи

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками очередным фото.

Светлана Лобода показала свое лицо вблизи
Светлана Лобода показала свое лицо вблизи
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадрах знаменитость предстала в черной кофточке, которая соблазнительно оголяет плечи, и запечатлела свое лицо вблизи. Выразительный макияж и легкие локоны, которые небрежно спадают на лицо лишь подчеркнули естественную красоту артистки.

Под публикацией Светлана похвасталась достижениями своей новой песни, которая стала настоящим хитом:

«Наш трек #moLOko
занял лидирующие строчки всех хит-парадов, потому самое время пройтись по радиостанциям родного Киева😍».

Поклонники восхитились внешним видом Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Бомбическая😘».

«Ну очень красивая🔥🔥🔥».

«Какая же вы все-таки шикарная».

«Куколка! Шикарная красавица».

«Макияж просто отвал всего».

«Какая вы красивая, ни пошлости, ни вульгарности, а просто красотка!»

«Идеальная женщина».

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Источник: ivonа bigmir)net

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