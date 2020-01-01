«Отвал всего»: Светлана Лобода показала свое лицо вблизи
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадрах знаменитость предстала в черной кофточке, которая соблазнительно оголяет плечи, и запечатлела свое лицо вблизи. Выразительный макияж и легкие локоны, которые небрежно спадают на лицо лишь подчеркнули естественную красоту артистки.
Под публикацией Светлана похвасталась достижениями своей новой песни, которая стала настоящим хитом:
«Наш трек #moLOko
занял лидирующие строчки всех хит-парадов, потому самое время пройтись по радиостанциям родного Киева😍».
Поклонники восхитились внешним видом Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Бомбическая😘».
«Ну очень красивая🔥🔥🔥».
«Какая же вы все-таки шикарная».
«Куколка! Шикарная красавица».
«Макияж просто отвал всего».
«Какая вы красивая, ни пошлости, ни вульгарности, а просто красотка!»
«Идеальная женщина».
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