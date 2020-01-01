«Отвал всего»: Светлана Лобода показала свое лицо вблизи

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками очередным фото.

Светлана Лобода показала свое лицо вблизи instagram.com/lobodaofficial

Читай также: «Новогодние шарики»: Леся Никитюк оголила грудь в экстремальном мини-платье

Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадрах знаменитость предстала в черной кофточке, которая соблазнительно оголяет плечи, и запечатлела свое лицо вблизи. Выразительный макияж и легкие локоны, которые небрежно спадают на лицо лишь подчеркнули естественную красоту артистки.

Под публикацией Светлана похвасталась достижениями своей новой песни, которая стала настоящим хитом:

«Наш трек #moLOko

занял лидирующие строчки всех хит-парадов, потому самое время пройтись по радиостанциям родного Киева😍».

Поклонники восхитились внешним видом Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Бомбическая😘». «Ну очень красивая🔥🔥🔥». «Какая же вы все-таки шикарная». «Куколка! Шикарная красавица». «Макияж просто отвал всего». «Какая вы красивая, ни пошлости, ни вульгарности, а просто красотка!» «Идеальная женщина».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.