«Новогодние шарики»: Леся Никитюк оголила грудь в экстремальном мини-платье
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость предстала в черном мини-платье с глубоким декольте. Коротенький наряд оголил не только длинные ноги артистки, но и пышную грудь. Соблазнительный образ Леся дополнила выразительным макияжем, собранными волосами в низкий пучок и массивными серьгами.
Под публикацией Никитюк затронула тему пластики груди, и поинтересовалась у фолловеров какой размер им больше по душе:
«Пластика чи Натюрель???
Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? 2го или 4го размера??? Очень интересно 👇🏻👇🏻👇🏻».
Поклонники поразились степенью откровенности Леси, и рассыпались в комплиментах:
«Ох и Леся! Хулиганка!»
«Сексуальная женщина».
«О Боги, что творится».
«Вы огонь!»
«Ты шикарная!»
«Баба огонь».
«Наша богиня».
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