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«Новогодние шарики»: Леся Никитюк оголила грудь в экстремальном мини-платье

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Леся Никитюк оголила грудь в экстремальном мини-платье
Леся Никитюк оголила грудь в экстремальном мини-платье
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость предстала в черном мини-платье с глубоким декольте. Коротенький наряд оголил не только длинные ноги артистки, но и пышную грудь. Соблазнительный образ Леся дополнила выразительным макияжем, собранными волосами в низкий пучок и массивными серьгами.

Под публикацией Никитюк затронула тему пластики груди, и поинтересовалась у фолловеров какой размер им больше по душе:

«Пластика чи Натюрель???
Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? 2го или 4го размера??? Очень интересно 👇🏻👇🏻👇🏻».

Поклонники поразились степенью откровенности Леси, и рассыпались в комплиментах:

«Ох и Леся! Хулиганка!»

«Сексуальная женщина».

«О Боги, что творится».

«Вы огонь!»

«Ты шикарная!»

«Баба огонь».

«Наша богиня».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.12.2020, 08:55
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гость
Какой пи.д..о..р бм каждый день дрочит мозги люмпенам, этой шваброй?
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