«Новогодние шарики»: Леся Никитюк оголила грудь в экстремальном мини-платье

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Леся Никитюк оголила грудь в экстремальном мини-платье instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость предстала в черном мини-платье с глубоким декольте. Коротенький наряд оголил не только длинные ноги артистки, но и пышную грудь. Соблазнительный образ Леся дополнила выразительным макияжем, собранными волосами в низкий пучок и массивными серьгами.

Под публикацией Никитюк затронула тему пластики груди, и поинтересовалась у фолловеров какой размер им больше по душе:

«Пластика чи Натюрель???

Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? 2го или 4го размера??? Очень интересно 👇🏻👇🏻👇🏻».

Поклонники поразились степенью откровенности Леси, и рассыпались в комплиментах:

«Ох и Леся! Хулиганка!» «Сексуальная женщина». «О Боги, что творится». «Вы огонь!» «Ты шикарная!» «Баба огонь». «Наша богиня».

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