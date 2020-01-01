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«Я ненасытная»: Оля Цибульская удивила фанатов своим признанием

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками зимними снимками.

Оля Цибульская удивила фанатов своим признанием
Оля Цибульская удивила фанатов своим признанием
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует на заснеженной улице в шапке и шарфе возле машины. Стоит отметить, что артистка продемонстрировала свою естественную красоту, запечатлев себя без использования косметики.

Под публикацией Оля шокировала своих фолловеров откровенным признанием:

«Шукаю чоловіка для сНіжних стосунків🔥⠀
Я ненаситна. ⠀⠀
Мені треба тричі на день... чистити авто від снігу 😂⛄️».

Поклонники оценили чувство юмора Цибульской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Волшебная!»

«Как обычно, посмотрела, прочитала и улыбнулась».

«Классная!»

«Чудо в перьях».

«Какая красивая!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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