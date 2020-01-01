«Я ненасытная»: Оля Цибульская удивила фанатов своим признанием

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками зимними снимками.

Оля Цибульская удивила фанатов своим признанием instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует на заснеженной улице в шапке и шарфе возле машины. Стоит отметить, что артистка продемонстрировала свою естественную красоту, запечатлев себя без использования косметики.

Под публикацией Оля шокировала своих фолловеров откровенным признанием:

«Шукаю чоловіка для сНіжних стосунків🔥⠀

Я ненаситна. ⠀⠀

Мені треба тричі на день... чистити авто від снігу 😂⛄️».

Поклонники оценили чувство юмора Цибульской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Волшебная!» «Как обычно, посмотрела, прочитала и улыбнулась». «Классная!» «Чудо в перьях». «Какая красивая!»

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