«Я ненасытная»: Оля Цибульская удивила фанатов своим признанием
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует на заснеженной улице в шапке и шарфе возле машины. Стоит отметить, что артистка продемонстрировала свою естественную красоту, запечатлев себя без использования косметики.
Под публикацией Оля шокировала своих фолловеров откровенным признанием:
«Шукаю чоловіка для сНіжних стосунків🔥⠀
Я ненаситна. ⠀⠀
Мені треба тричі на день... чистити авто від снігу 😂⛄️».
Поклонники оценили чувство юмора Цибульской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Волшебная!»
«Как обычно, посмотрела, прочитала и улыбнулась».
«Классная!»
«Чудо в перьях».
«Какая красивая!»
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