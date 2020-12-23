«Просто богиня»: похудевшая Ани Лорак поразила своей фигурой в сексуальном наряде

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Похудевшая Ани Лорак поразила своей фигурой в сексуальном наряде instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала несколько фото. На кадрах знаменитость позирует в блестящем костюме черного цвета, который состоит из топа с глубоким декольте и брюк с высокой посадкой. Откровенный наряд дополняет пояс, который акцентирует внимание на тонкой талии артистки. Образ Ани Лорак дополнила распущенными длинными волосами и ярким макияжем.

Стоит отметить, что звезда часто делится с фанатами эффектными образами со съемок и концертов, однако моменты из личной жизни артистка предпочитает скрывать.

Поклонники восхитились дерзким образом любимой исполнительницы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красивая ❤️❤️❤️». «Невероятная 😍😍». «Каролиночка, какая Вы красавица 😍😍😍». «Просто богиня». «Королева👑❤️». «Не налюбоваться вашей красотой». «Роскошная». «Шикарная! Очень нравится этот образ. Вам очень идут длинные волосы. Дива!»

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