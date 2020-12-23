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«Просто богиня»: похудевшая Ани Лорак поразила своей фигурой в сексуальном наряде

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Похудевшая Ани Лорак поразила своей фигурой в сексуальном наряде
Похудевшая Ани Лорак поразила своей фигурой в сексуальном наряде
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала несколько фото. На кадрах знаменитость позирует в блестящем костюме черного цвета, который состоит из топа с глубоким декольте и брюк с высокой посадкой. Откровенный наряд дополняет пояс, который акцентирует внимание на тонкой талии артистки. Образ Ани Лорак дополнила распущенными длинными волосами и ярким макияжем.

Стоит отметить, что звезда часто делится с фанатами эффектными образами со съемок и концертов, однако моменты из личной жизни артистка предпочитает скрывать.

Поклонники восхитились дерзким образом любимой исполнительницы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красивая ❤️❤️❤️».

«Невероятная 😍😍».

«Каролиночка, какая Вы красавица 😍😍😍».

«Просто богиня».

«Королева👑❤️».

«Не налюбоваться вашей красотой».

«Роскошная».

«Шикарная! Очень нравится этот образ. Вам очень идут длинные волосы. Дива!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  23.12.2020, 18:14
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