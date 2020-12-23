«Просто богиня»: похудевшая Ани Лорак поразила своей фигурой в сексуальном наряде
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала несколько фото. На кадрах знаменитость позирует в блестящем костюме черного цвета, который состоит из топа с глубоким декольте и брюк с высокой посадкой. Откровенный наряд дополняет пояс, который акцентирует внимание на тонкой талии артистки. Образ Ани Лорак дополнила распущенными длинными волосами и ярким макияжем.
Стоит отметить, что звезда часто делится с фанатами эффектными образами со съемок и концертов, однако моменты из личной жизни артистка предпочитает скрывать.
Поклонники восхитились дерзким образом любимой исполнительницы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красивая ❤️❤️❤️».
«Невероятная 😍😍».
«Каролиночка, какая Вы красавица 😍😍😍».
«Просто богиня».
«Королева👑❤️».
«Не налюбоваться вашей красотой».
«Роскошная».
«Шикарная! Очень нравится этот образ. Вам очень идут длинные волосы. Дива!»
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