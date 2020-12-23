«Очень горячая»: Анна Седокова произвела фурор в облегающем платье
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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в черном облегающем платье на тонких бретельках, одна из которых сексуально спала на плечо. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, акцентируя внимание на пышном бюсте. Эффектный образ Анна дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.
Под публикацией Седокова написала строки из стихотворения Высоцкого:
«Люблю тебя сейчас
Не тайно — напоказ.
Не «после» и не «до» в лучах твоих сгораю.
Навзрыд или смеясь,
Но я люблю сейчас,
А в прошлом — не хочу, а в будущем — не знаю.
Владимир Высоцкий».
Поклонники восхитились сексуальностью любимой артистки, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Божественна Прекрасна🌹🌹🌹🌹🌹».
«Очень горячая».
«Как красиво 😍😍😍».
«Шикарная Анна. Прям вспомнил лучшие времена ВИА Гры».
«Невероятная».
«Ну очень красивая».
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