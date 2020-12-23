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«Очень горячая»: Анна Седокова произвела фурор в облегающем платье

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Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Анна Седокова произвела фурор в облегающем платье
Анна Седокова произвела фурор в облегающем платье
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в черном облегающем платье на тонких бретельках, одна из которых сексуально спала на плечо. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, акцентируя внимание на пышном бюсте. Эффектный образ Анна дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Седокова написала строки из стихотворения Высоцкого:

«Люблю тебя сейчас
Не тайно — напоказ.
Не «после» и не «до» в лучах твоих сгораю.
Навзрыд или смеясь,
Но я люблю сейчас,
А в прошлом — не хочу, а в будущем — не знаю.
Владимир Высоцкий».

Поклонники восхитились сексуальностью любимой артистки, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Божественна Прекрасна🌹🌹🌹🌹🌹».

«Очень горячая».

«Как красиво 😍😍😍».

«Шикарная Анна. Прям вспомнил лучшие времена ВИА Гры».

«Невероятная».

«Ну очень красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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