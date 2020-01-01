Смелое селфи: 62-летняя Мадонна в купальнике засветила свой шрам
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Популярная исполнительница Мадонна на своей странице в Инстаграм опубликовала смелое селфи. Знаменитость запечатлела себя в черном открытом купальнике, продемонстрировав результаты недавней операции на бедре. На левой ноге у артистки виднеется горизонтальный шрам, а на обеих ногах можно заметить следы от банок, которые помогают улучшать кровообращение.
Мадонна предпочла не комментировать снимки, оставив несколько хештегов:
«Восстановление, банки, красивый шрам».
Неизвестно каким недугом страдает певица, однако информация о том, что ее самочувствие ухудшилась просочилась в СМИ в прошлом году. Из-за сильных болей артистка отменила концерт в рамках своего тура Madame X прямо перед началом выступления:
«Когда я поднималась по лестнице, чтобы спеть Batuka в субботу вечером в Майами, я плакала от боли из-за моих травм», — признавалась после Мадонна.
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