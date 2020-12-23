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Без фильтров и макияжа: 48-летняя Алисса Милано показала свою естественную красоту

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Американская актриса Алисса Милано показала, как выглядит после осложнений от коронавируса.

48-летняя Алисса Милано показала свою естественную красоту
48-летняя Алисса Милано показала свою естественную красоту
gettyimages.com

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Популярная актриса Алисса Милано на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в честь своего 48-летия. На кадре знаменитость предстала в пижаме без фильтров и макияжа, продемонстрировав свою натуральную красоту. Также артистка призналась, что в силу возраста страдает забывчивостью, а ее тело порой «поскрипывает» во время прогулки. Но, несмотря на это, она благодарна за свою жизнь:

«И если бы кто-нибудь спросил меня, кем я хочу переродиться, то я бы выбрала себя», — пофилософствовала звезда сериала «Зачарованные».

Алисса сравнила человеческое тело с керамикой, отреставрированной с помощью японской техники кинцуги:

«Я как кинцуги: разбилась — склеили, потом снова раскололась — опять склеили».

Актриса призналась, что многие пользуются способностью тела к самовосстановлению, и внушают другим, что с ними все в порядке, даже, когда это совсем не так:

«Этим злоупотребляют многие: друзья, начальство, дети. Давай, соберись — говорят они — ты в порядке».

Поклонники оставили в комментариях тысячи поздравлений, пожелав ей здоровья.

Напомним, что Алисса в этом году переболела коронавирусом и сейчас восстанавливается от перенесенной инфекции.

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Источник: ivonа bigmir)net

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