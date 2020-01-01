«Бой добра и рвоты»: победитель «Холостячки» впервые ответил на критику в свой адрес

Победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт резко отреагировал на критику от зрителей.

Победитель «Холостячки» впервые ответил на критику в свой адрес instagram.com/ellert_a

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Популярный комик Александр Эллерт столкнулся с волной негатива после победы в «Холостячке». Большинство телезрителей не скрывали своего огорчения после того, как Ксения Мишина выбрала юмориста, а не бизнесмена Алексея. Однако мужчина не стал молча наблюдать за тем, как его оскорбляют в социальных сетях и резко ответил хейтерам:

«После финала #холостячка в Украине остались без фаланги большого пальца огромное количество людей... стёрли, писав истеричные речи😂Мне кажется, что когда человек злится, вокруг него некое облако злости образовывается... поэтому обращаюсь к мамочкам, которые пишут из декрета... аккуратней плиз это облако может вдохнуть ваш ребёнок, а второго гитлера мы не переживем...

Для тех, кого ещё штормит от невысказанности welcome в комментарии... мы с моими бусинками вас ждём...

Да начнётся бой добра и рвоты...»

Поклонники Эллерта решила поддержать его, и написали приятные слова в комментариях:

«Вы ооочень красивая пара и безумно подходите друг-другу. Любви вам ♥️ взаимной и искренней». «Как Эллерт может не нравится? Он - сплошное море обаяния. Лучший из лучших. Умничка. У Саши сплошные достоинства 👍👍👍». «Бусинка, мы тебя любим и Ксю любим❤️». «Армия Ксюллертов готова к обороне всегда 💪 потому что очень сильно любим вас с Ксю❤️ и готовы всех хейтеров рвать 💪». «Люди просто сильно перенервничали в течение проекта, и немножко забыли, где заканчивается их личная жизнь и начинается ваша 😁».

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