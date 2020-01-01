«Эталон красоты»: Настя Каменских взорвала Сеть своей сексуальностью

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото в сногсшибательном образе.

Настя Каменских взорвала Сеть своей сексуальностью instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в вечернем платье. На кадрах знаменитость запечатлена в длинном платье желтого цвета, декорированном перьями. Нотку пикантности наряду придает разрез от бедра, который обнажает стройные ноги артистки и открытые плечи. Образ Настя дополнила черными босоножками на шпильке, выразительным макияжем и собранными волосами в низкий пучок с прядями впереди лица.

Под публикацией Каменских призналась, что в таком виде появилась на шоу «Маска»:

«The Masked Singer Ukraine ♂

Это будет невероятное шоу!

Каждый момент, каждая деталь - это что-то фантастическое!»

Поклонники остались поражены таким эффектным обликом любимой певицы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Богиня😍». «Очень красивая💞💞🔥». «Эталон красоты!!! Восхищаюсь!!» «Настя, вы как всегда неотразимы». «Невероятная». «Очень шикарно одета».

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