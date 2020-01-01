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«Эталон красоты»: Настя Каменских взорвала Сеть своей сексуальностью

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото в сногсшибательном образе.

Настя Каменских взорвала Сеть своей сексуальностью
Настя Каменских взорвала Сеть своей сексуальностью
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в вечернем платье. На кадрах знаменитость запечатлена в длинном платье желтого цвета, декорированном перьями. Нотку пикантности наряду придает разрез от бедра, который обнажает стройные ноги артистки и открытые плечи. Образ Настя дополнила черными босоножками на шпильке, выразительным макияжем и собранными волосами в низкий пучок с прядями впереди лица.

Под публикацией Каменских призналась, что в таком виде появилась на шоу «Маска»:

«The Masked Singer Ukraine ♂
Это будет невероятное шоу!
Каждый момент, каждая деталь - это что-то фантастическое!»

Поклонники остались поражены таким эффектным обликом любимой певицы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Богиня😍».

«Очень красивая💞💞🔥».

«Эталон красоты!!! Восхищаюсь!!»

«Настя, вы как всегда неотразимы».

«Невероятная».

«Очень шикарно одета».

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Источник: ivonа bigmir)net

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