«Эталон красоты»: Настя Каменских взорвала Сеть своей сексуальностью
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в вечернем платье. На кадрах знаменитость запечатлена в длинном платье желтого цвета, декорированном перьями. Нотку пикантности наряду придает разрез от бедра, который обнажает стройные ноги артистки и открытые плечи. Образ Настя дополнила черными босоножками на шпильке, выразительным макияжем и собранными волосами в низкий пучок с прядями впереди лица.
Под публикацией Каменских призналась, что в таком виде появилась на шоу «Маска»:
«The Masked Singer Ukraine ♂
Это будет невероятное шоу!
Каждый момент, каждая деталь - это что-то фантастическое!»
Поклонники остались поражены таким эффектным обликом любимой певицы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Богиня😍».
«Очень красивая💞💞🔥».
«Эталон красоты!!! Восхищаюсь!!»
«Настя, вы как всегда неотразимы».
«Невероятная».
«Очень шикарно одета».
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