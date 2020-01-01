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«Сильно красивая»: жена Монатика стала фотомоделью

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Супруга популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками редкими снимками с фотосессии.

Жена Монатика стала фотомоделью
Жена Монатика стала фотомоделью
instagram.com/irinamonatik

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Звездная жена Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото и видео с фотосессий. На кадрах знаменитость примеряет на себя множество стильных нарядов и позирует перед камерой. Девушке невероятно красиво, как в черном классическом костюме, так и в объемной толстовке, не говоря уже о соблазнительном платье с глубоким декольте. Яркий макияж и распущенные волосы делают образы более эффективными.

Под публикацией Ирина призналась, что чувствует себя неловко перед камерой, однако старается побороть свою боязнь и специально устраивает себе фотосессии:

«Я настолько привыкла к закулисью и к жизни за кадром, что когда случается столь непривычное для меня событие как фотосессия (нет, фотосессии случаются часто, в силу профессии, но вот, чтобы я была в кадре — это явление нечастое и это ОЧЕНЬ заметно по моему поведению😙😊🤣🤣) это уникальное событие для меня! Но я решила этим поделиться, так как на личном опыте проверила, что это особая форма терапии, работы над собой, принятия себя».

Поклонники восхитились красотой звездной супруги, и рассыпались в комплиментах:

«Ирочка, Вы так прекрасны 😍 Волшебная МУЗА любимого ГЕНИЯ».

«Прекрасная😻».

«Потрясающая ☺️🖤».

«Сильно красивая».

«Такая красивая❤️❤️❤️».

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Источник: ivonа bigmir)net

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