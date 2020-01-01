«Непростой период»: Яна Соломко продемонстрировала, как выглядит после развода
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Известная исполнительница Яна Соломко обрела популярность после участия в шоу «Холостяк». Несмотря на то, что девушке не удалось покорить завидного жениха и построить с ним отношения, она обрела народную любовь и стала популярной певицей. После проекта артистка вышла замуж и родила дочь Киру, однако семейное счастье длилось недолго и Яна развелась с мужем. Причину разрыва отношений Соломко называет банальную «не сошлись характерами», а в чем таится истинный повод известно только им.
На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала милое селфи, на котором запечатлена с букетом роз. Естественная красота Яны завораживает: минимум косметики и распущенные кудрявые волосы. Под публикацией звезда призналась, что переживает сейчас непростой период:
«Сейчас очень непростой период... Всё меняется... Меняйте и свою жизнь к лучшему! Избавляйтесь от того, что негативно влияет на вас! Настраивайте себя только на позитивное мышление 🙏❤️».
Поклонники восхитились красотой девушки, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красотка! Будьте счастливы💞».
«Красуня👍👍🎉».
«😘обалдюшечка......я в восторге от тебя..... умничка!!!!»
«Вы такая красивая❤️😍Эти кучеряшки просто🔥».
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