Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Непростой период»: Яна Соломко продемонстрировала, как выглядит после развода

Комментариев: 0
Украинская певица Яна Соломко поделилась с подписчиками нежным снимком.

Яна Соломко продемонстрировала, как выглядит после развода
Яна Соломко продемонстрировала, как выглядит после развода
instagram.com/yana.solo

Читай также: «Юбку забыла надеть»: Леся Никитюк поразила фанатов образом в мини-платье

Известная исполнительница Яна Соломко обрела популярность после участия в шоу «Холостяк». Несмотря на то, что девушке не удалось покорить завидного жениха и построить с ним отношения, она обрела народную любовь и стала популярной певицей. После проекта артистка вышла замуж и родила дочь Киру, однако семейное счастье длилось недолго и Яна развелась с мужем. Причину разрыва отношений Соломко называет банальную «не сошлись характерами», а в чем таится истинный повод известно только им.

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала милое селфи, на котором запечатлена с букетом роз. Естественная красота Яны завораживает: минимум косметики и распущенные кудрявые волосы. Под публикацией звезда призналась, что переживает сейчас непростой период:

«Сейчас очень непростой период... Всё меняется... Меняйте и свою жизнь к лучшему! Избавляйтесь от того, что негативно влияет на вас! Настраивайте себя только на позитивное мышление 🙏❤️».

Поклонники восхитились красотой девушки, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красотка! Будьте счастливы💞».

«Красуня👍👍🎉».

«😘обалдюшечка......я в восторге от тебя..... умничка!!!!»

«Вы такая красивая❤️😍Эти кучеряшки просто🔥».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Яна Соломко, Яна Соломко 2020, Яна Соломко фото, Яна Соломко певица, Яна Соломко инстаграм, Яна Соломко новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь