«Непростой период»: Яна Соломко продемонстрировала, как выглядит после развода

Украинская певица Яна Соломко поделилась с подписчиками нежным снимком.

Яна Соломко продемонстрировала, как выглядит после развода instagram.com/yana.solo

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Известная исполнительница Яна Соломко обрела популярность после участия в шоу «Холостяк». Несмотря на то, что девушке не удалось покорить завидного жениха и построить с ним отношения, она обрела народную любовь и стала популярной певицей. После проекта артистка вышла замуж и родила дочь Киру, однако семейное счастье длилось недолго и Яна развелась с мужем. Причину разрыва отношений Соломко называет банальную «не сошлись характерами», а в чем таится истинный повод известно только им.

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала милое селфи, на котором запечатлена с букетом роз. Естественная красота Яны завораживает: минимум косметики и распущенные кудрявые волосы. Под публикацией звезда призналась, что переживает сейчас непростой период:

«Сейчас очень непростой период... Всё меняется... Меняйте и свою жизнь к лучшему! Избавляйтесь от того, что негативно влияет на вас! Настраивайте себя только на позитивное мышление 🙏❤️».

Поклонники восхитились красотой девушки, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красотка! Будьте счастливы💞». «Красуня👍👍🎉». «😘обалдюшечка......я в восторге от тебя..... умничка!!!!» «Вы такая красивая❤️😍Эти кучеряшки просто🔥».

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