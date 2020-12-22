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Женский портал
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Анна Буткевич озвучила мечту сильных женщин

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Из вагона трамвая на бал-маскарад: новый клип Анны Буткевич “Хочу быть слабой” — история о современной Золушке во время карантина.
Анна Буткевич восхитила образами в новом клипе
Анна Буткевич восхитила образами в новом клипе
Пресс-служба

Каждая сильная и независимая женщина хоть раз в жизни хотела бы позволить себе стать слабой и беззащитной. Тем более в предновогоднюю ночь, когда хочется верить в сказку. Именно об этом новый клип Анны Буткевич “Хочу быть слабой”.

Мечты становятся реальностью, особенно накануне Нового года, когда в воздухе все пропитано волшебством.

Анна Буткевич: Хочу быть слабой
Анна Буткевич: Хочу быть слабой
Пресс-служба

Так, еще недавно героиня Анны Буткевич плакала посреди рынка, увидев, как эвакуатор увозит ее авто, а секунду спустя — уже кружится в роскошном платье на балу-маскараде, влюбляя в себя прекрасного принца. А все потому, что не прекращает смело мечтать.


— Клип “Хочу быть слабой” - это история сильной женщины, которая очень хочет быть слабой, - рассказывает о премьере Анна Буткевич. — И только в своих мечтах она становится Золушкой, оказываясь в настоящей сказке. Многие девушки, которые привыкли быть независимыми и самодостаточными, узнают в главной героине себя. Хочу напомнить каждой: мечты имеют свойство сбываться, позвольте себе быть слабой и вы обязательно встретите своего мужчину, который в большинстве случаев совсем рядом.


Автором клипа стал именитый режиссер Семен Горов. На создание предновогодней истории о современной Золушке творческой команде понадобилось два дня и 10 контрастных локации для яркой, свежей картинки: от замка до рынка, вагона трамвая до лифта жилого дома.

Анна Буткевич: Хочу быть слабой
Анна Буткевич: Хочу быть слабой
Пресс-служба
Мечта героини клипа оказаться в настоящей сказке побеждает всевозможные курьезные ситуации, в которые она попадает. Анна Буткевич в очередной раз оправдала звание королевы перевоплощений, справившись с актерскими задачами, щедро приправленными искрометным юмором.

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Теги: Анна Буткевич
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.12.2020, 16:56
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гость
см. 25-26 ей нужно для полного женского счастья.
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