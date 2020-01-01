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Муха на глазу: Бритни Спирс шокировала фанатов странным снимком

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Американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками странным фото.

Бритни Спирс шокировала фанатов странным снимком
Бритни Спирс шокировала фанатов странным снимком
instagram.com/britneyspears

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Популярная исполнительница Бритни Спирс на своей странице в Инстаграм опубликовала будоражащее фото, чем спровоцировала слухи о проблемах с психикой. На кадре знаменитость запечатлела свой глаз с яркими тенями, внутри которого изображена муха. Под необычной публикацией певица оставила не менее загадочную подпись:

«Я шпионю...за чем-то».

Фанаты решили, что таким образом Бритни выражает свой протест касательно судебного решения и продления опекунства до сентября 2021 года. Однако экс-визажист артистки поспешил всех успокоить, сказав о том, что переписывается с ней каждый день. В недавнем интервью он заверил, что у Бритни все хорошо и она была очень расстроена, когда прочитала статью, где говорилось о ее психических проблемах, ведь это не так:

«Смешно утверждать, что она нездорова. Бритни на 100% уверена в конечном оптимистичном для нее результате», — сообщил визажист Билли.

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Источник: ivonа bigmir)net

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