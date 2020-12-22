Голое фото: Алла Костромичева показала, как выглядела во время беременности

Украинская супермодель Алла Костромичева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Алла Костромичева показала, как выглядела во время беременности instagram.com/alla

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. Знаменитость отвечала на вопросы фолловеров в stories, где один из фанатов попросил показать фото во время беременности. Алла опубликовала черно-белый снимок в нижнем белье, где нежно обхватила руками округлившийся животик. Модель призналась, что во время беременности набрала 13 килограммов, которые быстро сбросила.

Стоит отметить, что Костромичева не делится с поклонниками моментами из личной жизни, тщательно скрывая ее от лишних глаз. В социальных сетях девушка публикует фото со съемок в откровенных образах, вызывая настоящий фурор и массу обсуждений. А модельная внешность и стройная фигура вызывают неподдельный восторг.

Алла Костромичева показала, как выглядела во время беременности instagram.com/alla

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