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Голое фото: Алла Костромичева показала, как выглядела во время беременности

Комментариев: 2
Украинская супермодель Алла Костромичева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Алла Костромичева показала, как выглядела во время беременности
Алла Костромичева показала, как выглядела во время беременности
instagram.com/alla

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. Знаменитость отвечала на вопросы фолловеров в stories, где один из фанатов попросил показать фото во время беременности. Алла опубликовала черно-белый снимок в нижнем белье, где нежно обхватила руками округлившийся животик. Модель призналась, что во время беременности набрала 13 килограммов, которые быстро сбросила.

Стоит отметить, что Костромичева не делится с поклонниками моментами из личной жизни, тщательно скрывая ее от лишних глаз. В социальных сетях девушка публикует фото со съемок в откровенных образах, вызывая настоящий фурор и массу обсуждений. А модельная внешность и стройная фигура вызывают неподдельный восторг.

Алла Костромичева показала, как выглядела во время беременности
Алла Костромичева показала, как выглядела во время беременности
instagram.com/alla

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.12.2020, 17:08
Оценка:  0
гость
Блин, она же не красавица. Чего ее пиарите?
гость  (аноним)  22.12.2020, 17:07
Оценка:  0
гость
Что за манера - показывать свое пузо? Давайте все, кто забеременел, будут выкладывать свои пузени в нете. А еще лучше, как рыгают в унитаз во время токсикоза. Близкому - это, может и красиво, но никак не посторонним, и совершенно не интересно, кто на ком кувыркался.
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