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Олег Винник признался, почему не ждет подарков на праздники

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Певец Олег Винник рассказал, что делает его каждое утро счастливым.
Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Пресс-служба

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Со сцены масштабного шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» в самом центре украинской столицы любимец миллионов Олег Винник поздравит украинцев с 2021-м годом и подарит сразу несколько своих хитов.

Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Пресс-служба

Но оказывается, сам артист презентов в новогоднюю ночь не ждет, поскольку считает, что есть вещи гораздо важнее подарков.

«Я убежден, что праздник можно сделать каждый божий день. Не стоит ждать и думать: «А что же нам кто-то подарит?» Подарок очень простой – просто проснуться утром, почувствовать себя счастливым и поделиться этим счастьем с другими. Не айфоном, дорогой машиной, грандиозными презентами или огромными достижениями, а откровенностью. Потому что когда мы ложимся спать, никогда не задумываемся, что завтрашний день можем и не встретить. А жизнь – такая вещь, которая может измениться за 1 секунду. Когда ты обнимаешь утром родного человека и говоришь: «Я тебя так люблю». Это самое главное», – отметил Олег Винник на съемочной площадке шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Увидеть грандиозное музыкальное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» зрители смогут 31 декабря в 20:00.

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Теги: Олег Винник
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Источник: ivonа bigmir)net

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