«Я пережила поражение»: Ольга Фреймут рассказала о своем проигрыше

Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками личной историей о поражении.

Ольга Фреймут рассказала о своем проигрыше instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость позирует сидя в кресле в бархатном костюме синего цвета. Сдержанный образ звезда дополнила распущенными волосами и минимумом косметики на лице. Под публикацией Ольга призналась, что часто корила себя из-за неудач в рабочей сфере:

«Коли «Шоу Оля» сподобалося обмеженій кількості глядачів, звісно я переживала поразку. Картала себе у невдалій справі. Але тепер знаю, що помилялася. Невдалий проект - лише проект, який не має відношення до того, яка я людина».

Также Ольга рассказала, как нужно справляться с проигрышем и не загонять себя в депрессию:

«Як програвати. Копіювати поведінку переможця. Посміхатися, не виправдовуватися, пити шампанське - нехай і «з горя». 🔥Відокремлювати себе від невдалого проекту. 🍍🍓🍉Пам‘ятати, що оточення більше хвилює, чим вечеряти, аніж ваш провал. 🏻Перетворити падіння у досягнення. 👏🏻Не виправдовуватися за невдачу».

Поклонники поблагодарили Фреймут за ценные советы, и рассыпались в комплиментах:

«Мудрая Оля». «Благодарю вас, Ольга! Очень ценная для меня информация в данный момент». «Оля, вы невероятная!»

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