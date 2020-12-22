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«Я пережила поражение»: Ольга Фреймут рассказала о своем проигрыше

Комментариев: 5
Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками личной историей о поражении.

Ольга Фреймут рассказала о своем проигрыше
Ольга Фреймут рассказала о своем проигрыше
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость позирует сидя в кресле в бархатном костюме синего цвета. Сдержанный образ звезда дополнила распущенными волосами и минимумом косметики на лице. Под публикацией Ольга призналась, что часто корила себя из-за неудач в рабочей сфере:

«Коли «Шоу Оля» сподобалося обмеженій кількості глядачів, звісно я переживала поразку. Картала себе у невдалій справі. Але тепер знаю, що помилялася. Невдалий проект - лише проект, який не має відношення до того, яка я людина».

Также Ольга рассказала, как нужно справляться с проигрышем и не загонять себя в депрессию:

«Як програвати. Копіювати поведінку переможця. Посміхатися, не виправдовуватися, пити шампанське - нехай і «з горя».

🔥Відокремлювати себе від невдалого проекту.

🍍🍓🍉Пам‘ятати, що оточення більше хвилює, чим вечеряти, аніж ваш провал. 

🏻Перетворити падіння у досягнення. 

👏🏻Не виправдовуватися за невдачу».

Поклонники поблагодарили Фреймут за ценные советы, и рассыпались в комплиментах:

«Мудрая Оля».

«Благодарю вас, Ольга! Очень ценная для меня информация в данный момент».

«Оля, вы невероятная!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  22.12.2020, 23:24
Оценка:  0
гость
Страшило!!!!!!!!!!!
pусский  (аноним)  22.12.2020, 16:00
Оценка:  0
pусский
У старой суки грязная манда, пошла она в сраку Ляшко!
гость  (аноним)  22.12.2020, 15:36
Оценка:  0
гость
Оля иди на х...
гость  (аноним)  22.12.2020, 15:27
Оценка:  0
гость
Бездарность эта оля
гость  (аноним)  22.12.2020, 15:26
Оценка:  0
гость
Опять эта конченная здесь....
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