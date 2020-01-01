«Я бы выбрала Лешу»: Анита Луценко высказалась о финале «Холостячки»

Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками своим мнением по поводу финала шоу «Холостячка».

Анита Луценко высказалась о финале «Холостячки» instagram.com/anitasporty

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Звездный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где прогуливается по побережью в легком платье. Под публикацией знаменитость призналась, что пересмотрела проект «Холостячка» и осталась в восторге. Правда с финалом шоу Анита не совсем согласна, ведь ей больше понравился Алексей:

«В соцсетях осуждают @misha.k.ua за ее выбор, к слову, я бы выбрала Лешу, так как это очень и очень ЛОГИЧНО. Особенно со стороны)

Думаю, что будущей девушке очень повезёт с Лешей».

Также телеведущая призналась, что счастлива за Ксению Мишину, ведь она выбирала не разумом, а сердцем:

«Одновременно с этим я безумно счастлива за Ксению! Она смогла отключить мысль- так НАДО и социально ПРАВИЛЬНО и надежно и отдалась самому важному и да, точно рискованному делу - любви!»

Анита решила поделиться своей личной историей о том, что долгое время находилась в поисках своей любви. И сейчас счастлива быть в браке с мужчиной, любовь к которому становится крепче с каждым днем:

«И когда я встретила своего мужчину- никаких сомнений не случилось, с первого взгляда, ты просто знаешь, что это твой человек. Как и говорила Мама: своего ты просто УЗНАЕШЬ и всё».

И сегодня я безумно влюблена как и в первый день».

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