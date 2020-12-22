«Какая тупость»: Анастасия Приходько вызвала полицию, чтобы проучить собственную дочь

Украинская поп-певица Анастасия Приходько поделилась с подписчиками методами воспитания дочери.

Анастасия Приходько вызвала полицию, чтобы проучить собственную дочь instagram.com/prykhodko_official

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Популярная исполнительница Анастасия Приходько на своей странице в Инстаграм опубликовала странное фото. На кадре в доме знаменитости сидят двое полицейских, а на стульчике за столом звездная дочь. По словам артистки, она решила провести воспитательную беседу со старшей дочерью. Анастасия считает, что поступила правильно, ведь только так Нанна сможет понять, что жизнь не состоит из розовых пони и фиалок:

«Спасибо огромное что сегодня я обратилась в полицию и они приехали и провели беседу со старшей дочерью... И объяснили что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок!

Вот молодцы и прям гордость за нашу Полицию!!!!»

Поклонники раскритиковали поступок Анастасии, поскольку, по их мнению, воспитанием должна заниматься мать:

«Какой бред». «Полиции больше заняться нечем?? Зачем их отвлекать по пустякам? Какая вы мать, если не в состоянии быть для ребёнка авторитетом». «Какая тупость». «Мама на дочку полицию вызывает. Офигеть! Дочка вырастит и маму по судам затаскает. Там тоже хорошо объяснять умеют». «Ты такая никакая мамаша, что сама не можешь к своему ребенку подход найти. Полицию она ребенку вызвала, капец».

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