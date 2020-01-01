Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантными фото.

Кайли Дженнер засветила свои прелести в обтягивающем платье instagram.com/kyliejenner

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Участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в обтягивающем длинном платье с открытой зоной декольте и разрезом от бедра. Откровенный наряд подчеркнул аппетитные формы Кайли, выделив пышную грудь без бюстгальтера. Соблазнительный образ девушка дополнила черными босоножками на каблуках и солнцезащитными очками такого же цвета. Волосы, выкрашенные в красный оттенок, Дженнер собрала в высокий пучок.

Стоит отметить, что Кайли часто экспериментирует со внешностью и радует поклонников откровенными фото в сексуальных нарядах. В свои 23 года девушка уже успела прибегнуть к хирургическим вмешательствам, которые изменили ее внешность до неузнаваемости.

Однако, несмотря на это, фанаты восхищаются внешним видом Дженнер, осыпая ее комплиментами в комментариях:

«Очень мило!» «Невероятно». «Богиня». «Потрясающий стиль». «Королева Кайли».

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