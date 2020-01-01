Кайли Дженнер засветила свои прелести в обтягивающем платье
Читай также: Мусорный пакет на голове: Настя Каменских разозлила фанатов своим внешним видом
Участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в обтягивающем длинном платье с открытой зоной декольте и разрезом от бедра. Откровенный наряд подчеркнул аппетитные формы Кайли, выделив пышную грудь без бюстгальтера. Соблазнительный образ девушка дополнила черными босоножками на каблуках и солнцезащитными очками такого же цвета. Волосы, выкрашенные в красный оттенок, Дженнер собрала в высокий пучок.
Стоит отметить, что Кайли часто экспериментирует со внешностью и радует поклонников откровенными фото в сексуальных нарядах. В свои 23 года девушка уже успела прибегнуть к хирургическим вмешательствам, которые изменили ее внешность до неузнаваемости.
Однако, несмотря на это, фанаты восхищаются внешним видом Дженнер, осыпая ее комплиментами в комментариях:
«Очень мило!»
«Невероятно».
«Богиня».
«Потрясающий стиль».
«Королева Кайли».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил