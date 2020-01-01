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Кайли Дженнер засветила свои прелести в обтягивающем платье

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Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантными фото.

Кайли Дженнер засветила свои прелести в обтягивающем платье
Кайли Дженнер засветила свои прелести в обтягивающем платье
instagram.com/kyliejenner

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Участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в обтягивающем длинном платье с открытой зоной декольте и разрезом от бедра. Откровенный наряд подчеркнул аппетитные формы Кайли, выделив пышную грудь без бюстгальтера. Соблазнительный образ девушка дополнила черными босоножками на каблуках и солнцезащитными очками такого же цвета. Волосы, выкрашенные в красный оттенок, Дженнер собрала в высокий пучок.

Стоит отметить, что Кайли часто экспериментирует со внешностью и радует поклонников откровенными фото в сексуальных нарядах. В свои 23 года девушка уже успела прибегнуть к хирургическим вмешательствам, которые изменили ее внешность до неузнаваемости.

Однако, несмотря на это, фанаты восхищаются внешним видом Дженнер, осыпая ее комплиментами в комментариях:

«Очень мило!»

«Невероятно».

«Богиня».

«Потрясающий стиль».

«Королева Кайли».

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Источник: ivonа bigmir)net

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