Мусорный пакет на голове: Настя Каменских разозлила фанатов своим внешним видом

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото из салона красоты.

Настя Каменских разозлила фанатов своим внешним видом instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок. На кадре знаменитость запечатлена без макияжа и с пакетом на голове, который надевается во время покраски волос. На переднем плане виднеется салат из овощей и паровые котлеты, ведь артистка придерживается правильного питания. Под публикацией Настя призналась, что в преддверии Нового года решила навести красоту и отправилась в салон красоты:

«Так нравится эта предновогодняя суета, которая охватывает всех нас перед праздниками ✨ - купить подарки, украсить дом (и себя тоже ☺️) , закончить все дела и написать список новых».

Поклонники раскритиковали внешний вид Каменских, выразив свое негодование в комментариях:

«Что за мусорный пакет напялила себе на голову». «Надень еще что-то на голову, шлем допустим». «Сильно похудела как-то». «Травим тараканов в голове, чтобы на Новый год вели себя спокойнее».

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