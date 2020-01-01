За кулисами шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» певица Наталия Могилевская рассказала о нелепой случайности, которая лишила её дорогущих платьев и шуб.

Читай также: «Красивый поступок»: Влад Яма показал своих родителей

Популярная певица Наталья Могилевская споет свои хиты в масштабном праздничном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна». В откровенном интервью журналистам канала «Украина» артистка рассказала забавную историю, когда она готова была достать выброшенные вещи из мусорного бака.

«Мы с мужем и его тремя дочками шли к тогдашнему президенту на прием. Детей нужно было одеть соответствующе, поэтому я дала им свои наряды – бриллиантовые платья и красивенные шубы», – поделилась Наталия Могилевская.

Наталья Могилевская случайно осталась без шикарных нарядов Пресс-служба

Но на самом деле наряды в руки детям так и не попали.

«Все наряды я благополучно сложила в черный кулек и выбросила, – смеясь рассказала артистка на съемочной площадке шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна». – Но не я, а мой муж. Случайно перепутал. Просто его мама собирала нам много пакетов, они были большие и черные, как мусорные, вот она перепутала и выбросила – там было 2 шубы и несколько нарядов. Мы на следующий день вспомнили, но мусорника уже не было».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.