Зрители Нового канала наконец-то узнали, кому из девушек удалось вернуться с триумфом, а кто распрощался с мечтой.

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Около 30 испытаний, десятки ярких образов, работа с девятью приглашенными звездными экспертами, съемка в трех областях Украины — таким был путь участниц «Супер Топ-модели по-украински» к финалу модельного реалити Нового канала. Но и на финишной прямой Саша Литвин, Даша Майстренко и Таня Брык не могли выдохнуть и расслабиться — их ждали последние испытания Суперсезона.

Супер Топ-модель по-украински: кто победил? Пресс-служба

— Когда девушки читали свои манифесты, я понимала, что горжусь ими, за них не стыдно. Саша, Даша и Таня — взрослые и осознанные. Этот тот случай, когда ты уже ни за кого конкретно не болеешь, потому что независимо от того, кто победит, все трое — достойны звания победительницы, — призналась ведущая Нового канала Алла Костромичева.

Яркое дефиле в стиле шоу Victoria’s Seсret под музыкальное сопровождение Макса Барских, фотосессия на парящей люстре и чтение социальных манифестов — задания, которые решали судьбу победительницы.

%imghuge%Как бы хорошо не работали все три финалистки, а определить лучшую из лучших все-таки нужно. Хотя выбор был непростым, после длительных раздумий и драматической паузы Алла объявила имя победительницы «Супер Топ-модели по-украински». И ею стала… Таня Брык!

Кроме звания «Супер топ-модели по-украински», Таня получила в награду в 300 тысяч гривен, съемку на обложку модного глянцевого журнала и годовой запас витаминного комплекса для поддержки красоты и здоровья.

— Если честно, сначала не верила, что победила — думала, что сплю, и это мне снится. Когда начали поздравлять, я, конечно, была в шоке! — призналась Таня Брык. — Даже несмотря на то, что на проекте было безумно тяжело, во время финала у меня на глаза наворачивались слезы — не хотела, чтобы Суперсезон заканчивался.

Супер Топ-модель по-украински: кто победил? Пресс-служба

— Я очень ждала Суперсезона, поскольку это квинтэссенция всех наших поисков, которые длились семь лет. Очень ждала встречи с девушками, которые достигли высот с нашей помощью. Хотела посмотреть, как они выросли, — отметила эксперт и fashion-фотограф Соня Плакидюк. — Да и наблюдать за битвой сильнейших — самое зрелищное, что может быть. Так что я очень довольна сезоном и тем, как раскрылись девушки. Думаю, ни одна из них не пожалела, что принимала участие в сезоне All Stars.

Впрочем, не только Таня не хотела, чтобы проект «Супер Топ-модель по-украински» подходил к концу. Ведь сезон был невероятным во всех планах: как по зрелищности, так и по посылу.

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