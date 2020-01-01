«Ножки огонь»: Наталья Холоденко показала страстный танец с Дикусаром
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Экс-участница шоу «Танцы со звездами» Наталья Холоденко на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадре знаменитость танцует с хореографом Дмитрием Дикусаром страстный танец. Для тренировки Наталья надела черную футболку, лосины и босоножки на шпильке. Похоже, парочка готовит новогодний сюрприз для телезрителей.
Под публикацией Холоденко призналась, что любит танцевать и скоро удивит фолловеров своими умениями:
«День всегда будет особенные если он начинается с любимого занятия. Уже зажигаем с @dikusar_dmitriy! Скоро вас приятно удивим».
Поклонники восхитились, как ловко Наталья справлялась со сложными па, и осыпали звездного психолога комплиментами:
«Очень красиво».
«Супер!👍»
«Это прекрасно (движения, фигура, настроение)😍 Даже без звука музыка плывет в голове... 🎼 💃».
«👍🔥 Ножки огонь. Как справляются со сложными танцевальным па. Профи❤️».
«Какие умнички😍😍😍 просто потрясающий танец🔥🔥🔥».
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