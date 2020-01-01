Хилария Болдуин взорвала Сеть стройной фигурой после пятых родов
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Звездная жена Хилария Болдуин на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в одном белье, держа на руках трехмесячного сына Эдуардо. Откровенный наряд позволяет рассмотреть стройную фигуру девушки после пятых родов.
Под публикацией Хилария написала, что наслаждается времяпровождением с новорожденным малышом:
«После ванны, готовлюсь к фотосессии... Не могу перестать нюхать этого ребенка».
Также Болдуин упомянула, что Эду одет в костюмчик, который когда-то носил его старший брат:
«Алек говорит, что в нем он похож на томат. А Рафа [еще один сын Хиларии] считает, что в нем Эду похож на рождественское чудо. Я согласна с Рафой».
Поклонники восхитились фигурой многодетной мамочки, и рассыпались в комплиментах:
«Очаровательна».
«Мне бы хоть на один процент выглядеть после родов так же хорошо, как ты».
«Удивительно, как ты приходишь в форму после рождения детей».
«Это какое-то чудо — иметь такую фигуру после пятых родов».
«Алек знает, что он женился на бессмертной?»
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