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Хилария Болдуин взорвала Сеть стройной фигурой после пятых родов

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Супруга Алека Болуина Хилария поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Хилария Болдуин взорвала Сеть стройной фигурой после пятых родов
Хилария Болдуин взорвала Сеть стройной фигурой после пятых родов
instagram.com/hilariabaldwin

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Звездная жена Хилария Болдуин на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в одном белье, держа на руках трехмесячного сына Эдуардо. Откровенный наряд позволяет рассмотреть стройную фигуру девушки после пятых родов.

Под публикацией Хилария написала, что наслаждается времяпровождением с новорожденным малышом:

«После ванны, готовлюсь к фотосессии... Не могу перестать нюхать этого ребенка».

Также Болдуин упомянула, что Эду одет в костюмчик, который когда-то носил его старший брат:

«Алек говорит, что в нем он похож на томат. А Рафа [еще один сын Хиларии] считает, что в нем Эду похож на рождественское чудо. Я согласна с Рафой».

Поклонники восхитились фигурой многодетной мамочки, и рассыпались в комплиментах:

«Очаровательна».

«Мне бы хоть на один процент выглядеть после родов так же хорошо, как ты».

«Удивительно, как ты приходишь в форму после рождения детей».

«Это какое-то чудо — иметь такую фигуру после пятых родов».

«Алек знает, что он женился на бессмертной?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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