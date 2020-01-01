Ирина Билык рассказала про самое памятное празднование Нового года

Певица Ирина Билык рассказала, какой Новый год запомнился больше всего.

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Певица Ирины Билык рассказала, что новогодние праздники она проводит дома в кругу друзей и соседей, а не на корпоративах.

«Я поняла, что по тому, как я несу себя на сцене, как снимаю клипы про любовь и добро, я все-таки человек-позитив, – сказала Ирина Билык в интервью для канала «Украина». – Такая я и в жизни. Все звонят и жалуются: погода не та, идет и дождь, и снег, кто-то поругал, кто-то не ответил…А я призываю во всем находить что-то позитивное. В период карантина я записала много песен и сняла много клипов. Занималась сама собой. Я мечтала об этом много лет».

Накануне Нового года Ирина Билык рассказала, как однажды провела его не за праздничным столом, а в месте, где не было никого вокруг.

«Однажды я не успела приехать к друзьям в гости. Мы были в машине. Слышим –салют! То есть уже 12 пробило. Что делать? К друзьям еще минут десять ехать, а мы в центре, – вспомнила ту новогоднюю ночь Ирина Билык в интервью для канала «Украина». – Тогда мы остановили машину, вышли из нее и стали просто прыгать на снегу и петь песни. Это происходило в центре Крещатика, но вокруг ни одного человека! Мы были предоставлены сами себе. Мне нравятся именно такие моменты, когда никто не видит, что я бываю похожей на ребенка. Я очень сильно запомнила именно этот момент!».

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