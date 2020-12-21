Американская модельер Вера Вонг поделилась с подписчиками новогодним образом.

71-летняя Вера Вонг шокировала фанатов образом стильного Санты instagram.com/verawanggang

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Известная дизайнер Вера Вонг на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в оригинальном наряде. На кадрах знаменитость запечатлена в черном ромпере с поясом, серебристых туфлях на высоком каблуке и белых перчатках, сидя на диване у себя дома. Образ Вера дополнила черной шапкой Санта-Клауса с помпоном.

Вонг любит удивлять фанатов оригинальными нарядами, демонстрируя свой креатив и бесконечную фантазию. Также модельер без стеснения показывает свою стройную фигуру, обнажая животик в коротеньких топах и мини-шортах.

Поклонники восхищаются внешним видом Веры, говоря о том, что годы над ней не властны, поскольку она выглядит гораздо моложе своих лет. На этот раз фолловеры тоже рассыпались в комплиментах:

«Красивая!» «Очень мило». «Вау-вау! Какая красота, женственность, утонченность». «Невероятно». «Ты королева».

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