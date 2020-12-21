71-летняя Вера Вонг шокировала фанатов образом стильного Санты
Читай также: «Красивый поступок»: Влад Яма показал своих родителей
Известная дизайнер Вера Вонг на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в оригинальном наряде. На кадрах знаменитость запечатлена в черном ромпере с поясом, серебристых туфлях на высоком каблуке и белых перчатках, сидя на диване у себя дома. Образ Вера дополнила черной шапкой Санта-Клауса с помпоном.
Вонг любит удивлять фанатов оригинальными нарядами, демонстрируя свой креатив и бесконечную фантазию. Также модельер без стеснения показывает свою стройную фигуру, обнажая животик в коротеньких топах и мини-шортах.
Поклонники восхищаются внешним видом Веры, говоря о том, что годы над ней не властны, поскольку она выглядит гораздо моложе своих лет. На этот раз фолловеры тоже рассыпались в комплиментах:
«Красивая!»
«Очень мило».
«Вау-вау! Какая красота, женственность, утонченность».
«Невероятно».
«Ты королева».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Светлана Лобода возмутилась, что ее клип удалили
- Алла Костромичева показала растяжку в откровенном наряде
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил