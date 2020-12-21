Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

71-летняя Вера Вонг шокировала фанатов образом стильного Санты

Комментариев: 1
Американская модельер Вера Вонг поделилась с подписчиками новогодним образом.

71-летняя Вера Вонг шокировала фанатов образом стильного Санты
71-летняя Вера Вонг шокировала фанатов образом стильного Санты
instagram.com/verawanggang

Читай также: «Красивый поступок»: Влад Яма показал своих родителей

Известная дизайнер Вера Вонг на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в оригинальном наряде. На кадрах знаменитость запечатлена в черном ромпере с поясом, серебристых туфлях на высоком каблуке и белых перчатках, сидя на диване у себя дома. Образ Вера дополнила черной шапкой Санта-Клауса с помпоном.

Вонг любит удивлять фанатов оригинальными нарядами, демонстрируя свой креатив и бесконечную фантазию. Также модельер без стеснения показывает свою стройную фигуру, обнажая животик в коротеньких топах и мини-шортах.

Поклонники восхищаются внешним видом Веры, говоря о том, что годы над ней не властны, поскольку она выглядит гораздо моложе своих лет. На этот раз фолловеры тоже рассыпались в комплиментах:

«Красивая!»

«Очень мило».

«Вау-вау! Какая красота, женственность, утонченность».

«Невероятно».

«Ты королева».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Вера Вонг, Вера Вонг модельер, Вера Вонг 2020, Вера Вонг фото, Вера Вонг инстагарм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
БРОКЕР_666    21.12.2020, 14:57
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
нихуа-хуа для 71го года нехило смотрится
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь