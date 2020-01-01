Украинский комик Александр Эллерт рассказал о реакции дочери на его победу в шоу.

Победитель «Холостячки» рассказал, как дочь отреагировала на его победу в шоу instagram.com/ellert_a

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Победитель шоу «Холостяка» Александр Эллерт в недавнем интервью рассказал, как сложилась его жизнь после проекта. По словам знаменитости, его 13-летняя дочь Эля положительно отреагировала на новость о том, что он сделал предложение Ксении Мишиной:

«Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: «Ура!»

Также Александр признался, что происходило после того, как камеры выключились:

«Нам скорее хотелось сбежать вместе и остаться наедине! Вообще проект «Холостячка» был волнительным. Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, что придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыпется. Текст — не импровизация. Это то, что хотел донести. Соответственно, каждое слово имело значение!»

Не обошлось и без вопроса о дружбе с Андреем Рыбаком и его реакции на то, что избранником Ксении стал не он:

«Он пожелал «Діточок, як на небі зірочок». Это был комментарий в инстаграме».

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