Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Показала свою слабость»: Анна Седокова рассказала о нервном срыве

Комментариев: 0
Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками личными переживаниями.

Анна Седокова рассказала о нервном срыве
Анна Седокова рассказала о нервном срыве
instagram.com/annasedokova

Читай также: Откровенный кадр: Самая красивая модель мира показала грудь без белья

Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в стильном образе. На кадрах знаменитость позирует в черном деловом костюме, пиджак от которого артистка надела на голое тело. Эффектный облик звезда дополнила ярким макияжем и белой шляпой. Под публикацией Анна призналась, что не выдержала волну негатива от фолловеров и сорвалась. Также певица решила рассказать, как выходит из тяжелого эмоционального состояния:

«Как выбраться из этой ямы, в которую сам себя загнал.

1.Изолировать себя от новостей.

2.Выдохнуть и понять, что ты попался на крючок. Осознать, что тебя зацепило. Так было со мной.

3. Понять, что это всего лишь проекция чужих людей на тебя, относительно их собственного состояния.

4. Поплакать.Я очень эмоциональна и сентиментальна.

5. Сказать правду тому, кому не безразлично. Не молчать».

Поклонники поблагодарили Седокову за искренность и выразили слова поддержки в комментариях.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Седокова, Анна Седокова певица, Анна Седокова фото, Анна Седокова 2020, Анна Седокова инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь