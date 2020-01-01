«Показала свою слабость»: Анна Седокова рассказала о нервном срыве

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в стильном образе. На кадрах знаменитость позирует в черном деловом костюме, пиджак от которого артистка надела на голое тело. Эффектный облик звезда дополнила ярким макияжем и белой шляпой. Под публикацией Анна призналась, что не выдержала волну негатива от фолловеров и сорвалась. Также певица решила рассказать, как выходит из тяжелого эмоционального состояния:

«Как выбраться из этой ямы, в которую сам себя загнал.

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1.Изолировать себя от новостей.

2.Выдохнуть и понять, что ты попался на крючок. Осознать, что тебя зацепило. Так было со мной.

3. Понять, что это всего лишь проекция чужих людей на тебя, относительно их собственного состояния.

4. Поплакать.Я очень эмоциональна и сентиментальна.

5. Сказать правду тому, кому не безразлично. Не молчать».