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Наряд под елочку: Пышнотелая модель засветилась в облегающем комбинезоне

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Модель Тесс Холлидей показала пышную фигуру в эффектном наряде .

Тесс Холлидей показала фигуру в эффектном наряде
Тесс Холлидей показала фигуру в эффектном наряде
instagram.com/tessholliday

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Одна из самых известных пышнотелых моделей мира - американка Тесс Холлидей - засветилась в эффектном наряде. Знаменитость показала поклонникам предпраздничный look в облегающем серебристом комбинезоне.

Фото Тесс добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует на фоне маленькой наряженной елочки.

Тесс демонстрирует фигуру с разных ракурсов. 

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Теги: модели, Тесс Холлидей, наряды, модели plus-size
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Источник: Ivonа bigmir)net

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