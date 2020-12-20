Наряд под елочку: Пышнотелая модель засветилась в облегающем комбинезоне

Модель Тесс Холлидей показала пышную фигуру в эффектном наряде .

Тесс Холлидей показала фигуру в эффектном наряде instagram.com/tessholliday

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Одна из самых известных пышнотелых моделей мира - американка Тесс Холлидей - засветилась в эффектном наряде. Знаменитость показала поклонникам предпраздничный look в облегающем серебристом комбинезоне.

Фото Тесс добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует на фоне маленькой наряженной елочки.

Тесс демонстрирует фигуру с разных ракурсов.

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