Наряд под елочку: Пышнотелая модель засветилась в облегающем комбинезоне
Модель Тесс Холлидей показала пышную фигуру в эффектном наряде .
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Одна из самых известных пышнотелых моделей мира - американка Тесс Холлидей - засветилась в эффектном наряде. Знаменитость показала поклонникам предпраздничный look в облегающем серебристом комбинезоне.
Фото Тесс добавила в Инстаграм.
В кадре она позирует на фоне маленькой наряженной елочки.
Тесс демонстрирует фигуру с разных ракурсов.
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