Откровенный кадр: Самая красивая модель мира показала грудь без белья
Модель Белла Хадид снялась в откровенной рекламе трусиков - и позировала топлес .
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Популярная американская модель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной рекламе. Знаменитость, которую британский пластические хирурги в 2019 назвали самой красивой селебрити, снялась топлес.
Фото Белла Хадид добавила в Инстаграм.
На черно-белых кадрах в рекламе известного бельевого бренда, она появляется в оригинальных трусиках. А на одном фото позирует без бюстгальтера, положив пышную грудь на подушку.
Специальное предложение Calvin Klein, - подписала Белла.
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