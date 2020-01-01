Откровенный кадр: Самая красивая модель мира показала грудь без белья

Модель Белла Хадид снялась в откровенной рекламе трусиков - и позировала топлес .

Белла Хадид показала фото топлес instagram.com/bellahadid

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Популярная американская модель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной рекламе. Знаменитость, которую британский пластические хирурги в 2019 назвали самой красивой селебрити, снялась топлес.

Фото Белла Хадид добавила в Инстаграм.

На черно-белых кадрах в рекламе известного бельевого бренда, она появляется в оригинальных трусиках. А на одном фото позирует без бюстгальтера, положив пышную грудь на подушку.

Специальное предложение Calvin Klein, - подписала Белла.

Белла Хадид показала фото топлес instagram.com/bellahadid

Белла Хадид показала фото топлес instagram.com/bellahadid

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