Горячая Снегурка: Популярная фитнес-модель засветилась в пикантном наряде
Американская модель Ана Чери подогрела интерес поклонников, подчеркнув грудь в откровенном мини.
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Известная американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула пышной грудью в пикантном наряде. Незадолго до Рождества знаменитость переоделась в “горячую“ Снегурочку.
Видео Ана добавила в Инстаграм.
В кадре она прыгает перед рождественской елкой, посасывая леденец. Из одежды на Ане Чери -яркий бюстгальтер, белая мини-юбка, шапка Санты и горловина Эльфа.
Это мое красивое видео 😜🎅🏽❣️ -подписала Ана.
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