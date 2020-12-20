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Горячая Снегурка: Популярная фитнес-модель засветилась в пикантном наряде

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Американская модель Ана Чери подогрела интерес поклонников, подчеркнув грудь в откровенном мини.

Ана Чери показала откровенный наряд и сверкнула грудью
Ана Чери показала откровенный наряд и сверкнула грудью
instagram.com/anacheri

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Известная американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула пышной грудью в пикантном наряде. Незадолго до Рождества знаменитость переоделась в “горячую“ Снегурочку.

Видео Ана добавила в Инстаграм.

В кадре она прыгает перед рождественской елкой, посасывая леденец. Из одежды на Ане Чери -яркий бюстгальтер, белая мини-юбка, шапка Санты и горловина Эльфа. 

Это мое красивое видео 😜🎅🏽❣️ -подписала Ана.

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Теги: Ана Чери, пикантная тема, откровенные наряды, грудь
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Источник: Ivonа bigmir)net

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