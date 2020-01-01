"Му ухахатались": Тодоренко и Топалов показали, как к ним пришел Дед Мороз

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко очаровала сеть домашними кадрами. Знаменитость показала, как в их с Владом Топаловым дом пришла сказка.

Сына знаменитостей - 2-летнего Майкла - пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка.

Видео Регина добавила в Инстаграм.

В кадре виден дом Регины и Влада. На видео 2-летний Майкл забавно реагирует на приход сказочных героев.

Новый Год - один из моих любимейших дней в году, а теперь ещё и детский праздник! Я всегда знала, что когда вырасту, у меня будет полный дом детей, потому что с детства люблю улыбающихся искрящихся радостью карапузов)

В этом году Мишель впервые познакомился с Дедом Морозом и Снегурочкой, спел песенку «В лесу родилась елочка», рассказал стишок 😭😭😭(как быстро растут дети), выполнял все задания. В дом залетело настоящее волшебство, за которое я благодарна моим близким, творческим и талантливым, любящих детей @mir_party_

Спасибо вам, друзья, за такой насыщенный и тёплый праздник 🥳! Отдельно обнимаю Снегурочку Лесю 😘, с тобой и родителям будет весело) мы ухахатались 😂😆.

Дорогие мои, если ваши детки уже написали письма Деду Морозу, скорее пишите @mir_party_ , чтоб успели поздравить малышей и устроить потрясающий праздник) - написала Регина.