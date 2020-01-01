90-летний балетмейстер Чапкис попал в больницу - в чем причина

Судья проекта "Танцы со звездами" Григорий Чапкис попал в больницу - тест на коронавирус негативный .

90-летний Чапкис попал в больницу Пресс-служба

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Украинский хореограф Григорий Чапкис, которому в 2020 исполнилось 90 лет, попал в больницу. У судьи проекта "Танцы со звездами" - двухсторонняя пневмония.

Об этом сам Чапкис сообщил изданию gordonua.

По его словам, в больнице он уже четвертый день. Самочувствие у него ухудшилось ночью. Хореограф сдал тест на коронавирус, но он оказался негативным.



“Мне стало плохо... я начал задыхаться... Думал, что это [корона]вирус“, – рассказал Чапкис. Когда получил результаты, решил перепроверить и заказал одной фирме. Ко мне приехали, взяли еще раз, и через два часа (это частная фирма) сообщили, что нету вируса“, – объяснил он.



Чапкис лечится в 12-й горбольнице Киева, в одиночной палате в ортопедическом отделении.



Напомним, что Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. В 2007 году он основал Школу танцев Чапкиса.



У Григория Чапкиса двое детей: Лилия (1958) и Грег (1979), две внучки, два внука и правнучка.

Сын Григория Николаевича - Грег разметил в Инста-сториз фото отца и отметил, что обеспокоен его состоянием.

90-летний Чапкис попал в больницу instagram.com/gregchapkis

В сентябре 2020 года Чапкис женился в четвертый раз на 39-летней Миле, собственнице сети магазинов украшений.

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