Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Такого точно никто не ожидал: Каменских показала фото с врагом № 1

Комментариев: 1
Певица Настя Каменских сфотографировалась с вредной едой и покорила сеть .

Каменских сделала фото со злейшим врагом
Каменских сделала фото со злейшим врагом
instagram.com/kamenskux

Читай также: “Такие сладкие“: Ризатдинова показала праздничные фото с подросшим сыном

Популярная певица Настя Каменских не только мега-супер звезда сцены, но и заядлая спортсменка. Каменских регулярно тренируется, а во время локдауна даже проводила занятия онлайн. Также Настя часто делится с фолловерами советами по правильному спортивному питанию.

Но в День святого Николая Каменских поделилась столь необычным для нее контентом, что всполошила публику.

В Инстаграм Настя добавила фото с фастфудом. 

В кадре артистка позирует с большой круглой пиццей и заговорщически улыбается.

Да или нет
День обмана🤪😜😋, - подписала фото Каменских.

Каменских сделала фото со злейшим врагом
Каменских сделала фото со злейшим врагом
instagram.com/kamenskux

  • Иногда можно
  • Когда душа и тело в одной гармонии, то не надо испытывать страх, что от пару кусочков пиццы можно набрать вес, приятного аппетита, очень вкусно выглядит....
  • Такая милая😍😍❤❤
  • Так не честно 🤷‍♀️. Приготовь сама и покажи фото
  • Минус диета, - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, спорт, вредная еда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.12.2020, 18:43
Оценка:  0
гость
Да, через 10 лет всё равно станешь коровой, гормоны своё возьмут, топчи пока молодая потом, не будет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь