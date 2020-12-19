Такого точно никто не ожидал: Каменских показала фото с врагом № 1

Певица Настя Каменских сфотографировалась с вредной едой и покорила сеть .

Каменских сделала фото со злейшим врагом instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских не только мега-супер звезда сцены, но и заядлая спортсменка. Каменских регулярно тренируется, а во время локдауна даже проводила занятия онлайн. Также Настя часто делится с фолловерами советами по правильному спортивному питанию.

Но в День святого Николая Каменских поделилась столь необычным для нее контентом, что всполошила публику.

В Инстаграм Настя добавила фото с фастфудом.

В кадре артистка позирует с большой круглой пиццей и заговорщически улыбается.

Да или нет

День обмана🤪😜😋, - подписала фото Каменских.

Каменских сделала фото со злейшим врагом instagram.com/kamenskux

Иногда можно

Когда душа и тело в одной гармонии, то не надо испытывать страх, что от пару кусочков пиццы можно набрать вес, приятного аппетита, очень вкусно выглядит....

Такая милая😍😍❤❤

Так не честно 🤷‍♀️. Приготовь сама и покажи фото

Минус диета, - написали в сети.

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