Такого точно никто не ожидал: Каменских показала фото с врагом № 1
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Популярная певица Настя Каменских не только мега-супер звезда сцены, но и заядлая спортсменка. Каменских регулярно тренируется, а во время локдауна даже проводила занятия онлайн. Также Настя часто делится с фолловерами советами по правильному спортивному питанию.
Но в День святого Николая Каменских поделилась столь необычным для нее контентом, что всполошила публику.
В Инстаграм Настя добавила фото с фастфудом.
В кадре артистка позирует с большой круглой пиццей и заговорщически улыбается.
Да или нет
День обмана🤪😜😋, - подписала фото Каменских.
- Иногда можно
- Когда душа и тело в одной гармонии, то не надо испытывать страх, что от пару кусочков пиццы можно набрать вес, приятного аппетита, очень вкусно выглядит....
- Такая милая😍😍❤❤
- Так не честно 🤷♀️. Приготовь сама и покажи фото
- Минус диета, - написали в сети.
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