Слишком горяча! Андраде показала секси-образы из нового клипа
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Певица Мишель Андраде показала новые горячие кадры из своей видеоработы GIRL POWER. Звезда снялась в прозрачных брюках и кроп-топе, частично оголившем грудь.
Фото Мишель выставила в Инстаграм.
В кадре она позирует с балетом в соблазнительных позах.
Как важно вокруг себя собрать именно тех людей от которых ты сам заряжаешься
Я безумно кайфую когда нахожусь в компании девушек
Потому, что они чаще всего заряжают невероятной энергетикой
Это было самый важный критерием для работы в Dance Vídeo
"GIRL POWER"
Благодарю вас! Вы прекрасны💥
Отмечайте всех кто вас так же заряжает❤️, - написала знаменитость.
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