Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Слишком горяча! Андраде показала секси-образы из нового клипа

Комментариев: 0
Певица Мишель Андраде показала новые кадры в прозрачных штанах .

Мишель Андраде поразила образом
Мишель Андраде поразила образом
instagram.com/mishvirmish

Читай также: Признание Холостячки: кого выбрала Ксения Мишина в финале реалити?

Певица Мишель Андраде показала новые горячие кадры из своей видеоработы GIRL POWER. Звезда снялась в прозрачных брюках и кроп-топе, частично оголившем грудь.

Фото Мишель выставила в Инстаграм.

В кадре она позирует с балетом в соблазнительных позах.

Как важно вокруг себя собрать именно тех людей от которых ты сам заряжаешься

Я безумно кайфую когда нахожусь в компании девушек
Потому, что они чаще всего заряжают невероятной энергетикой
Это было самый важный критерием для работы в Dance Vídeo
"GIRL POWER"
Благодарю вас! Вы прекрасны💥

Отмечайте всех кто вас так же заряжает❤️, - написала знаменитость.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мишель Андраде, секрет женской сексуальности, откровенные наряды, премьера клипа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь