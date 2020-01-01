Слишком горяча! Андраде показала секси-образы из нового клипа

Певица Мишель Андраде показала новые кадры в прозрачных штанах .

Мишель Андраде поразила образом instagram.com/mishvirmish

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Певица Мишель Андраде показала новые горячие кадры из своей видеоработы GIRL POWER. Звезда снялась в прозрачных брюках и кроп-топе, частично оголившем грудь.

Фото Мишель выставила в Инстаграм.

В кадре она позирует с балетом в соблазнительных позах.

Как важно вокруг себя собрать именно тех людей от которых ты сам заряжаешься



Я безумно кайфую когда нахожусь в компании девушек

Потому, что они чаще всего заряжают невероятной энергетикой

Это было самый важный критерием для работы в Dance Vídeo

"GIRL POWER"

Благодарю вас! Вы прекрасны💥



Отмечайте всех кто вас так же заряжает❤️, - написала знаменитость.

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