"Влюбилась?": Кароль снялась в образе снегурочки и вызвала подозрения в сети
Певица Тина Кароль в образе Сексапильной снегурочки показала пышную грудь.
Читай также: Не идет ужасно! “Голое“ платье Поляковой раскритиковали в пух и прах
Певица Тина Кароль поразила образом сексапильной снегурочки. Звезда создала поклонникам предновогоднее настроение в откровенном новогоднем наряде.
Видео выложили на фан-страничке Тины в Инстаграм.
В кадре Кароль сама себя снимает на телефон, демонстрируя грудь в наряде с глубоким декольте. Образ дополняет новогодняя шапка.
Наша красотка празднует победу в премии от @culture_ukraine ❤, - написали под видео.
Поклонники заподозрили, что Кароль влюбилась - уж очень хороша.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Илона Гвоздева показала, как ее мама увеличила себе губы
- Надя Дорофеева показала свой неудачный образ
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил