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"Влюбилась?": Кароль снялась в образе снегурочки и вызвала подозрения в сети

Комментариев: 1
Певица Тина Кароль в образе Сексапильной снегурочки показала пышную грудь.

Тина Кароль появилась в образе сексапильной снегурочки
Тина Кароль появилась в образе сексапильной снегурочки
instagram.com/_fantina

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Певица Тина Кароль поразила образом сексапильной снегурочки. Звезда создала поклонникам предновогоднее настроение в откровенном новогоднем наряде.

Видео выложили на фан-страничке Тины в Инстаграм.

В кадре Кароль сама себя снимает на телефон, демонстрируя грудь в наряде с глубоким декольте. Образ дополняет новогодняя шапка. 

Наша красотка празднует победу в премии от @culture_ukraine ❤, - написали под видео.

Поклонники заподозрили, что Кароль влюбилась - уж очень хороша.

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Теги: Тина Кароль, Новый год, Снегурочка, образы звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.12.2020, 14:11
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гость
сколько можно пиарить эту старую тетю Песю
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