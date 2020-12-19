"Влюбилась?": Кароль снялась в образе снегурочки и вызвала подозрения в сети

Певица Тина Кароль в образе Сексапильной снегурочки показала пышную грудь.

Тина Кароль появилась в образе сексапильной снегурочки instagram.com/_fantina

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Певица Тина Кароль поразила образом сексапильной снегурочки. Звезда создала поклонникам предновогоднее настроение в откровенном новогоднем наряде.

Видео выложили на фан-страничке Тины в Инстаграм.

В кадре Кароль сама себя снимает на телефон, демонстрируя грудь в наряде с глубоким декольте. Образ дополняет новогодняя шапка.

Наша красотка празднует победу в премии от @culture_ukraine ❤, - написали под видео.

Поклонники заподозрили, что Кароль влюбилась - уж очень хороша.

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