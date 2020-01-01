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Глазами мужа: Эшли Грэм запостила постельные кадры

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Муж Эшли Грэм устроил ей интимную фотосессию.
Глазами мужа: Эшли Грэм запостила постельные кадры
Глазами мужа: Эшли Грэм запостила постельные кадры
instagram.com/ashleygraham

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно позировала для итальянского Vogue, поделилась с поклонниками кадрами из новой фотосессии. На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость опубликовала снимки, которые сделал ее муж, видеооператор Джастин Эрвин. 

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Мужчина сфотографировал звездную жену в отельном номере. На трех кадрах можно увидеть обнаженную Эшли в белой простыни. Еще на нескольких снимках Грэм в теплом сером костюме с распущенными волосами и без макияжа запечатлена на фоне камыша.

Эшли Грэм запостила постельные кадры
Эшли Грэм запостила постельные кадры
instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм запостила постельные кадры
Эшли Грэм запостила постельные кадры
instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм запостила постельные кадры
Эшли Грэм запостила постельные кадры
instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм
Эшли Грэм
instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм
Эшли Грэм
instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм
Эшли Грэм
instagram.com/ashleygraham

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Теги: Эшли Грэм
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Источник: ivonа bigmir)net

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