Глазами мужа: Эшли Грэм запостила постельные кадры

Муж Эшли Грэм устроил ей интимную фотосессию.

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно позировала для итальянского Vogue, поделилась с поклонниками кадрами из новой фотосессии. На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость опубликовала снимки, которые сделал ее муж, видеооператор Джастин Эрвин.

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Мужчина сфотографировал звездную жену в отельном номере. На трех кадрах можно увидеть обнаженную Эшли в белой простыни. Еще на нескольких снимках Грэм в теплом сером костюме с распущенными волосами и без макияжа запечатлена на фоне камыша.

Эшли Грэм запостила постельные кадры instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм запостила постельные кадры instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм запостила постельные кадры instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм instagram.com/ashleygraham

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