"Не будет победителей": Дана Оханская прокомментировала финал "Холостячки"

Финалистка 10 сезона "Холостяка" Дана Оханская назвала своего фаворита в шоу "Холостячка".

Финалистка десятого сезона реалити-шоу “Холостяк“, владелица модельного агентства Дана Оханская решила поделиться с пользователями соцсети своим мнением о финале нашумевшего проекта “Холостячка“ с Ксенией Мишиной.

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На своей странице в Инстаграм девушка написала, что в шоу не будет победителей и проигравших. Дана заявила, что так же было на “Холостяке“ с ее участием.

“В реаліті-шоу “Холостячка“ не буде переможців і переможених ☝🏼 Як і в “Холостяк“, власне, їх не було. Бо не обирають за щось конкретне: ні за силу, ні за розумові здібності, ні за зовнішність тощо. Тут немає кращих та гірших 💁🏻‍♀️ Просто все, як і в житті: ти зустрічаєш людину, поступово пізнаєш її, і згодом відчуваєш, що хтось тобі супер-близький за духом, так би мовити, незважаючи ні на що, а хтось - менш близький, хоч і теж приємний/ цікавий/ сексуальний...“, - написала Оханская.

Дана отметила, что выбор женщины всегда непредсказуемый. Девушка заявила, что если бы она была Холостячкой, то в финале б выбрала Алексея Тригубенко.

“Ну і настає час вибору:) А якщо це вибір жінки - то в більшості випадків це щось дуже непередбачуване, якщо вона слухається серця. Наше раціо часто дуже міцно спить 😴 На жаль 🙃 І навіть якщо тисячі об’єктивно-сторонніх голосів будуть радити щось одне, рішення все одно може бути спонтанним і невиваженим - таким, яке ми собі самі достеменно пояснити не можемо. Особисто мені “ближчий за духом“ Олексій Тригубенко 😌 Але в даному проєкті холостячка - не я 😃 Тому так само, як і ви, з нетерпінням чекаю фіналу і рішення“, - призналась Оханская.

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