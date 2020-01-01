Самая богатая певица Украины Камалия заказала 4-метровую елку.

Певица Камалия показала, как украсила новогоднюю елку в роскошном особняке instagram.com/kamaliyaofficial

Известная украинская исполнительница, актриса, победительница конкурса красоты “Миссис мира 2008“ и супруга миллиардера Мохаммада Захура, Камалия похвасталась новогодним декором в роскошном особняке.

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На своей странице в Инстаграм 43-летняя певица опубликовала отрывок из утреннего шоу “Сніданок з 1+1“, где она показала, как вместе с дочерями-близняшками Арабеллой и Мирабеллой украсила четырехметровую елку.

Звезда рассекретила, что дерево наряжали три дня. На елке можно увидеть более тысячи новогодних игрушек. Кроме того, возле нее Камалия поставила большие фигурки Санта Клауса и оленей.

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