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Редкий кадр: Рики Мартин показал четвертого ребенка от суррогатной матери

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Поп-музыкант Рики Мартин поделился с подписчиками редким снимком четвертого ребенка.

Рики Мартин показал четвертого ребенка от суррогатной матери
Рики Мартин показал четвертого ребенка от суррогатной матери
gettyimages.com

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Популярный исполнитель Рики Мартин в прошлом году стал папой в четвертый раз, у него родился сын Ренн. Несмотря на то, что знаменитость не любит афишировать личную жизнь, он все же решил показать, как выглядит его сын. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовал черно-белый кадр с подросшим крохой. Милое фото певец подписал так:

«Мой маленький Ренн».

В недавнем интервью Entertainment Tonight Рики рассказал, что мечтает о большой семье, поэтому планирует еще завести ребенка:

«Некоторые считают меня сумасшедшим, но я люблю, когда семья большая, и у меня есть пара эмбрионов, ожидающих своего часа. Вот так. Пока это все, что могу сказать на этот счет».

Напомним, что Мартин и Джван вместе воспитывают двухлетнюю дочь Люсию и 12-летних близнецов Маттео и Валентино. Дети пары появились от суррогатных матерей.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Kудлатый    18.12.2020, 18:29
Оценка:  0
Kудлатый
Впоп-музыкант?Такой же как и наш Святосрав Вуйкарчук?
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