"Охеренное окончание года": Маша Ефросинина заразилась коронавирусом

Украинская ведущая Маша Ефросинина получила положительный тест на COVID-19.

Известная украинская ведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина заразилась коронавирусом накануне Дня святого Николая. Об этом 41-летняя телезвезда сообщила на своей странице в Инстаграм.

Читай также: “Есть у меня одна слабость“: Влад Яма сделал откровенное признание

О симптомах болезни Маша решила пока не рассказывать, однако отметила, что сейчас чувствует себя “сносно“. Ведущая изолировалась от детей и мужа. Также Ефросинина очень эмоционально высказалась о том, сколько планов ей пришлось отменить из-за COVID-19.

“Так выглядит победа в конкурсе на самый конченный подарок к Николаю и Новому Году✌🏻 Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр... Моя семья здорова и по бырику отселила меня на чердак. В общем, охеренное окончание охеренного года!“, - написала Маша.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.