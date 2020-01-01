"Охеренное окончание года": Маша Ефросинина заразилась коронавирусом
Известная украинская ведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина заразилась коронавирусом накануне Дня святого Николая. Об этом 41-летняя телезвезда сообщила на своей странице в Инстаграм.
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О симптомах болезни Маша решила пока не рассказывать, однако отметила, что сейчас чувствует себя “сносно“. Ведущая изолировалась от детей и мужа. Также Ефросинина очень эмоционально высказалась о том, сколько планов ей пришлось отменить из-за COVID-19.
“Так выглядит победа в конкурсе на самый конченный подарок к Николаю и Новому Году✌🏻 Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр... Моя семья здорова и по бырику отселила меня на чердак. В общем, охеренное окончание охеренного года!“, - написала Маша.
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