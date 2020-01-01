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Милла Йовович похвасталась моложавым видом в день своего 45-летия

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17 декабря голливудская звезда украинского происхождения Милла Йовович отметила юбилей.
Милла Йовович похвасталась моложавым видом в день своего 45-летия
Милла Йовович похвасталась моложавым видом в день своего 45-летия
Getty Images

В четверг, 17 декабря, свой рождения отметила голливудская актриса и фотомодель украинского происхождения Милла Йовович. Звезде фильма “Пятый элемент“ исполнилось 45 лет.

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По случаю юбилея знаменитость опубликовала новое селфи, где она продемонстрировала моложавое лицо в уютной домашней обстановке. Милла сидела на диване в оранжевой футболке, джинсах и с легким макияжем. В описании к снимку именинница поблагодарила фанов и родных за поздравления.

“Мой день рождения! И это настоящий рубеж! Большие 25! Плюс 20😑. Но мы не будем упоминать последнюю часть… Сказав это, я благодарна за многие вещи. Я не самый большой болван, которого я когда-либо встречала, так что это плюс, и у меня самые лучшие семья и друзья, о которых можно только мечтать. Мои поклонники так хорошо ко мне относились и позволили мне сделать карьеру, которую я вела в течение трех десятилетий, что практически неслыханно в этой индустрии, большое вам спасибо за любовь и поддержку, которые вы даровали мне на протяжении многих лет. О, и если кому-то интересно, моя любимая песня на день рождения -  “There’s No Stopping Us” - Ollie and Jerry“, - написала Йовович.

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Теги: Милла Йовович
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Источник: ivonа bigmir)net

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