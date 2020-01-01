«Бедный малыш»: Алисия Сильверстоун никогда не водила 9-летнего сына к врачу

Американская актриса Алисия Сильверстоун рассказала о воспитании своего сына.

Алисия Сильверстоун никогда не водила 9-летнего сына к врачу gettyimages.com

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Популярная актриса Алисия Сильверстоун в недавнем интервью для журнала ET похвасталась крепким здоровьем своего сына, которого никогда не водила к врачам. По словам знаменитости, ее сын не болеет благодаря растительной диеты, которой придерживается с самого рождения:

«Он просто образец здоровья. Это ребенок, выросший на растительной диете. За девять лет ему ни разу не потребовались антибиотики или вмешательство врачей. У многих детей есть какие-то заболевания, ушная инфекция, они постоянно принимают лекарства. Я не говорю, что не даю их Беару — ему они просто не требуются», — поделилась Алисия.

Алисия является строгим веганом и защитницей прав животных. Звезда не раз пыталась развеять миф о том, что приверженцы растительной диеты слабые и склонны к болезням:

«Мне всегда смешно, когда говорят: „Ой, мой бедный малыш-веган такой слабенький“. Потому что мой везде бегает и прыгает и полон энергии. Но сосредоточенность и спокойствие у него тоже есть, так что он не выходит за рамки».

Также актриса упомянула, что ее сын Беар болел всего два раза в жизни:

«И то это длилось всего несколько часов. „Мам, я что-то плохо себя чувствую, пойду полежу“. У него могут быть сопли, но при этом он лазит по деревьям. Я хочу поделиться этим с миром, чтобы люди увидели, что растительная диета очень здоровая. Она не решает всех проблем. Но с ней лучше».

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